"Родные люди стали чужими": Сумская сделала признание о конфликте с сестрой

Актриса прокомментировала отношения с Натальей Сумской.

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Наталья Сумская и Ольга Сумская - конфликт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Сумская, Ольга Сумская

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Что произошло между Ольгой и Натальей Сумскими

О чем мечтает актриса

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что тяжело переживает разрыв отношений со своей старшей сестрой и коллегой Натальей Сумской. О наболевшем знаменитость рассказала в разговоре с актрисой Наталкой Денисенко в Instagram.

Во время беседы Ольга Сумская затронула одну из самых болезненных тем своей жизни, признавшись, что некогда близкие люди сейчас стали чужими друг другу. Причину разлада актриса уточнять не стала, но намекнула на определенные внешние обстоятельства. Артистка с грустью отметила, что надеется на возможное примирение в будущем.

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Ольга Сумская - отношения с семьей / скрин из видео

"Я не так часто говорю о том, о чем не хочу говорить, но есть такие темы, которые звенят в сердце. Вот, скажем, отношения с сестрой. Как же так могло случиться, что когда-то самые родные друг другу люди стали чужими?" - поделилась переживаниями Ольга.

Сумская также добавила, что ситуация могла бы сложиться иначе, если бы не стечение обстоятельств. Актриса выразила искреннее желание вернуть прежнюю теплоту в семью.

Ольга Сумская - семья / скрин из видео

"Может, такого бы не случилось, если бы не определенные обстоятельства. И, возможно, когда-нибудь наши отношения вернутся к той близости - я бы очень хотела, чтобы это было в нашей жизни", - резюмировала знаменитость.

Ссора Ольги Сумской с сестрой

Конфликт актрисы с Натальей Сумской длится уже давно. Основными причинами разрыва отношений знаменитых сестер называют разницу в жизненных взглядах, политические разногласия, а также позицию дочери Ольги, Антонины Паперной, которая живет и работает в Москве.

Наталья Сумская / инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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