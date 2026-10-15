"Боль навсегда": Ефросинина обратилась к украинцам после трагедии Федишин

Маша Ефросинина обратилась к общественности с призывом поддерживать друг друга, но сама столкнулась с волной критики.

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Маша Ефросинина поддержала Ирина Федишин / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина, Ирина Федишин

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Маша Ефросинина публично поддержала Ирину Федишин

За что телеведущую жестко раскритиковали в комментариях

Украинская телеведущая Маша Ефросинина обратилась к общественности в Instagram и вступилась за певицу Ирину Федишин, потерявшую ребенка. Однако само видео знаменитости вызвало у аудитории новую волну возмущения.

Поводом для эмоционального обращения Ефросининой стали жестокие комментарии под публикациями Ирины Федишин, в которых артистку обвиняли в трагедии из-за того, что она публично делилась кадрами беременности. Маша выступила против средневековых предрассудков и подчеркнула, что поддержка женщины женщиной в горе и радости - это то, что помогает оставаться людьми в условиях войны.

видео дня

Маша Ефросинина поддержала женщин, которые потеряли ребенка / скрин из видео

"Беременность женщины - это сакральный период. Потеря ребенка - это ее боль внутри навсегда. Беременеть или не беременеть - это решение исключительно женщины и ее партнера. Делиться счастьем или фактом горя - это только дело их видения мира. Тысячи женщин до сих пор скрывают факт беременности из-за этих средневековых предрассудков, но все равно имеют и выкидыши, и замершие беременности, и кучу других проблем, на которые никоим образом не влияет, сняли они гендер-пати или спят тихонько себе вдвоем с фоткой с УЗИ. Поддержка женщины женщиной в горе и радости - это оставляет нас людьми в этой мрачной мясорубке новостей. Берегите себя и родных", - заявила Маша Ефросинина.

Видео ведущая записала во время своей утренней бьюти-рутины - стоя в халате и расчесывая волосы. Часть подписчиков посчитала такой формат неуместным и обвинила знаменитость в попытке привлечь внимание к себе на фоне чужого горя.

Машу Ефросинину раскритиковали за внешний вид / скрин из видео

"Как можно выражать соболезнования и вычесываться!?"

"Я не могу молчать", но иногда лучше все же промолчать, особенно когда тема настолько страшная и вас не касается, потому что эмпатия - это очень ценная штука, вам не знакомая, а сбор лайков, манипулируя чужой трагедией, - это треш"

"А вы считаете, что сейчас соболезнуете? Это как насмешка над чужим горем"

Ирина Федишин потеряла ребенка / фото: instagram.com, Ирина Федишин

Несмотря на волну хейта, нашлись и те, кто поддержал позицию ведущей, поблагодарив ее за поднятие важной темы и попытку разрушить устаревшие стереотипы.

"Согласна. Люди совсем тронулись со своими предрассудками. Быть хорошей мамой - титаническая работа. И потерять ребенка - невероятное горе. Поддерживайте, пожалуйста, друг друга, потому что и так тяжело"

"Ну если есть те, кто критикует, что Маша Ефросинина расчесывается и говорит о важных вещах, что это, о боже, как низко... о чем идет речь в целом? Верю, что нас, адекватных, понимающих, поддерживающих среди женщин все же больше"

"Спасибо за человечность, разделяю Ваши мысли..."

Видео Маши Ефросининой смотрите тут.

Маша Ефросинина инфографика / Главред

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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