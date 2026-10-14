'Мой второй день рождения': Илона Гвоздева попала под обстрел

Несмотря на случившееся, артистка продолжила свой день и отправилась на занятия танцами.

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Илона Гвоздева попала под обстрел / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Кратко:

Беспилотник летел очень низко

Артистка призналась, что сильно испугалась

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева рассказала об опасном происшествии, которое едва не закончилось трагедией. По дороге на работу она оказалась рядом с местом, где украинские силы пытались сбить российский ударный дрон.

О случившемся артистка сообщила 13 октября в Instagram. По словам Гвоздевой, беспилотник летел настолько низко, что оказался практически над лобовым стеклом ее автомобиля.

видео дня

"Могу сказать, что это мой второй день рождения. По дороге на работу я попала под шквальный обстрел - в нашем районе сбивали "Шахед". Он летел настолько низко и близко, прямо над лобовым стеклом моей машины", - рассказала танцовщица.

Как Гвоздева пережила обстрел

Артистка призналась, что сильно испугалась. Несмотря на то что в опасный момент ей удалось сохранить самообладание, после остановки автомобиля она почувствовала сильную дрожь во всем теле.

"Я испытала сильнейшую острую реакцию на стресс. На перекрестке я не растерялась, но потом, когда остановилась, почувствовала, что тело всё дрожит и не слушается меня", - поделилась Гвоздева.

Танцовщица рассказала, что позвонила мужу. Его поддержка и разговор помогли ей постепенно успокоиться и справиться с пережитым стрессом.

Несмотря на случившееся, артистка продолжила свой день и отправилась на занятия танцами.

Что помогло танцовщице справиться со стрессом

Гвоздева отметила, что движение и дыхательные практики могут помочь человеку справиться с сильным эмоциональным напряжением в опасных ситуациях.

Пережитое происшествие стало для нее напоминанием о том, насколько непредсказуемой может быть угроза во время российских атак и как важно ценить каждый день жизни.

Фото: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

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О персоне: Илона Гвоздева Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

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