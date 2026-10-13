"Желаем всем мира": Гайтана засветила дочь и обратилась к украинцам

Вы узнаете:
- Какую фотографию с дочерью опубликовала Гайтана
- Как поклонники реагируют на позицию звезды
Украинская певица Гайтана, которая уже давно живет за границей, порадовала поклонников трогательным семейным снимком с дочерью. В своем Instagram артистка показала, как повзрослела Николь-Сапфир.
Знаменитость опубликовала в соцсетях счастливый кадр из зоопарка, на котором мило позирует вместе со своей 9-летней дочерью. В руках у девочки можно заметить любимую игрушку, а сама артистка выглядит очень умиротворенной. Снимок Гайтана сопроводила теплым пожеланием для всех своих подписчиков.
"Живем, учимся, любим и желаем всем мира, счастья и вдохновения", - подписала фотографию певица.
Напомним, что в 2016 году Гайтана тайно вышла замуж за саунд-продюсера Алекса Смарта (Александра Эссами), а уже через год у пары родилась дочь. Второе имя, Сапфир, девочка получила в честь своего дедушки Клавера Эссами, уроженца Конго. В 2025 году отец исполнительницы ушел из жизни, что стало тяжелым ударом для артистки.
Сейчас Гайтана вместе с мужем и дочерью живет в Швейцарии. В соцсетях звезду часто критикуют за то, что она практически полностью дистанцировалась от украинского контекста и избегает публичных высказываний.
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Ранее Главред сообщал, что Слава Демин вспомнил прошлое и опубликовал в соцсетях редкое фото со Стасом Шуринсом, сделанное в 2013 году. По словам телеведущего, он поддерживал контакт с пропавшим с радаров украинской сцены певцом.
Также Андрей Джеджула рассказал подробности вечерней атаки на столицу 12 октября, в эпицентре которой он оказался с дочерью. Ведущий разместил видео с последствиями прилета и отметил, что видео было записано буквально через секунды после взрыва.
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О персоне: Гайтана
Гайтана-Лурдес Эссами - украинская певица и автор песен конголезского происхождения, сочетающая в своем творчестве манеру соул исполнения с танцевальной стилистикой песен, включающих элементы джаза, блюза, фанк-, соул- и фольк-музыки. Автор большинства собственных песен.
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