Убийцу Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению – детали

По версии обвинения, Дуэйн Дэвис организовал нападение на музыканта в 1996 году.

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Убийцу Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению / Коллаж Главред, фото архив GETTY IMAGES, LAS VEGAS POLICE DEPARTMENT

Кратко:

Расследование убийства Шакура продолжалось почти три десятилетия

Дуэйн Дэвис сможет претендовать на УДО через 40 лет

Суд в США назначил пожизненное лишение свободы 63-летнему Дуэйну Дэвису, которого признали виновным в организации убийства рэпера Тупака Шакура. Впервые претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО) он сможет не ранее чем через 40 лет. Об этом сообщает CNN.

Приговор был вынесен 13 октября судьей Карли Кирни. При рассмотрении возможности досрочного освобождения Дэвису зачтут 731 день, проведенный под стражей. При этом право подать прошение об УДО не означает, что его обязательно удовлетворят.

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Как Дэвис оказался связан с убийством Тупака

По версии обвинения, Дэвис организовал нападение на музыканта в 1996 году. Предполагаемым мотивом стал конфликт между окружением рэпера и племянником Дэвиса Орландо Андерсоном.

Сам Дэвис, которого следствие связывало с преступной группировкой Southside Compton Crips, не обвинялся в том, что лично стрелял в Шакура. Речь шла именно об организации убийства.

Тупак получил огнестрельные ранения, когда находился в автомобиле вместе с продюсером Мэрионом Найтом. Спустя шесть дней, в возрасте 25 лет, рэпер скончался.

Почему расследование длилось почти 30 лет

Расследование убийства Шакура продолжалось почти три десятилетия. Одну из ключевых ролей в деле сыграли собственные заявления Дэвиса о его причастности к преступлению. Он рассказывал об обстоятельствах произошедшего в интервью, документальных фильмах и подкастах.

В 2019 году Дэвис также выпустил мемуары, в которых изложил свою версию событий.

В итоге он стал единственным человеком, которому предъявили обвинение в убийстве Тупака Шакура. Судебный приговор поставил очередную точку в многолетнем расследовании одного из самых известных преступлений в истории американского хип-хопа.

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О персоне: Тупак Шакур Тупак Шакур (2Pac) - легендарный американский рэпер, актер и общественный деятель, признанный одной из самых влиятельных и культовых фигур в истории хип-хопа. За свою короткую жизнь он успел продать более 75 миллионов записей по всему миру, был посмертно введен в Зал славы рок-н-ролла и удостоен звезды на Голливудской "Аллее славы". В отличие от многих рэперов своего времени, Тупак совмещал жесткий гангста-рэп с глубокой социальной лирикой. В своих песнях (таких как "Changes", "Dear Mama", "California Love") он открыто поднимал темы расизма, нищеты, жестокости полиции и тяжелой жизни в афроамериканских гетто. Его пластинка "All Eyez on Me" стала масштабным событием для индустрии - это был один из первых успешных двойных альбомов в истории рэпа, который закрепил за ним статус иконы 90-х. Помимо музыки, Шакур успешно снимался в кино (фильмы "Авторитет", "Поэтичная Джастис", "В тупике"). Жизнь музыканта оборвалась на пике его популярности. 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе автомобиль, в котором ехал Тупак, был расстрелян из проезжавшего мимо "Кадиллака". Спустя шесть дней, 13 сентября 1996 года, 25-летний рэпер скончался в больнице от полученных ран.

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