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"Такие злые": дочь путиниста Киркорова публично сорвалась из-за внешности

Кристина Трохимчук
13 октября 2026, 17:47
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Алла-Виктория оказалась в центре внимания социальных сетей из-за яркого маникюра.
Филипп Киркоров
Дочь Филиппа Киркоров резко ответила хейтерам в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Почему Алла-Виктория снова стала объектом хейта в сети
  • Как дочь Киркорова резко ответила недовольным комментаторам

Дочь путиниста Филиппа Киркорова, которая активно ведет собственный блог, столкнулась с новой волной критики в социальных сетях из-за своего внешнего вида. На этот раз причиной недовольства подписчиков стал яркий маникюр школьницы, сообщают росСМИ.

Пользователи сети назвали маникюр девушки вульгарным и усомнились в том, что подростку уместно носить столь длинные и яркие ногти. Дочь путиниста не стала подбирать слова, отвечая хейтерам.

видео дня

"Почему они такие злые? Почему им не нравится мой маникюр?" - спросила девушка.

Ногти дочери Киркорова
Ногти дочери Киркорова / скрин из видео

Алла-Виктория не стала молчать и резко ответила хейтерам, подчеркнув, что учится в частном учебном заведении, где к подобным деталям относятся лояльно. Звездная наследница заявила, что не собирается подстраиваться под чужие стандарты и уж тем более отчитываться о домашних делах.

"Во-первых, я учусь не в государственной школе, чтобы нас ругали за внешний вид, а во-вторых, причем тут вообще дела по дому, типа я убираюсь в своей комнате и этого достаточно", - ответила Алла-Виктория.

Филипп Киркоров, Алла-Виктория
Филипп Киркоров и Алла-Виктория / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Ранее Филипп Киркоров хвастался, что с детства приучил детей спокойно реагировать на негатив и не поддаваться на провокации в сети. Однако наставления путиниста, судя по реакции его дочери, не помогли избежать резкого ответа, когда пользователи раскритиковали маникюр наследницы.

"На агрессию не стоит реагировать, можно просто не замечать или отвечать достойно", - рассказывал артист.

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Ранее Главред сообщал, что исполнительница Гайтана поделилась в соцсетях редким кадром со своей единственной дочерью Николь-Сапфир. Певица редко показывает семейные будни, поэтому свежий снимок с подросшей девочкой привлек внимание поклонников.

Также Слава Демин поделился с подписчиками архивной фотографией со Стасом Шуринсом. При этом шоумен откровенно признался, что совсем недавно общался с артистом, чем спровоцировал волну любопытства у фанатов.

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О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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