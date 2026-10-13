В 61 год выглядит моложе своих лет: Ассия Ахат рассказала о необычном уходе за собой

По словам Ахат, во многом хорошим внешним видом она обязана наследственности.

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Ассия Ахат поделилась секретами ухода за собой в 61 год / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ahhattassia

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Какие процедуры делает Ассия Ахат

Как певица похудела и изменила питание

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат поделилась секретами ухода за собой в 61 год. Артистка рассказала, какую роль в ее внешности играет генетика, как она контролирует вес и какие процедуры делает самостоятельно.

Об этом исполнительница рассказала в проекте "Наодинці з Гламуром".

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По словам Ахат, во многом хорошим внешним видом она обязана наследственности. В качестве примера певица привела свою маму, которая живет в Болгарии и, несмотря на возраст, сохраняет активность и энергичность.

"Моя мама также выглядит очень классно не на свой возраст. Она молода и имеет кучу энергии. Она рисует, играет на гитаре, создает музыку и стихи, организует вечеринки. Она сейчас в Болгарии. Я не могу сказать, что я так ухаживаю за собой. Думаю, что генетика все же работает", - рассказала артистка.

Какие процедуры делает Ассия Ахат

При этом певица призналась, что старается следить за состоянием здоровья. Она регулярно сдает анализы и консультируется с подругой, которая работает гинекологом и нутрициологом. По словам Ахат, она принимает рекомендованные ей биологически активные добавки, а также гормональный препарат.

Кроме того, исполнительница неожиданно рассказала, что иногда самостоятельно делает себе инъекции пептидов в область живота.

"Но слежу за своим весом. Я регулярно сдаю анализы. Моя подруга гинеколог и нутрициолог. К ней хожу как на праздник. Пью бады, которые она мне выписывает. У меня есть один гормон, который нужно пить в определенном возрасте. Иногда сама колю пептиды иголочкой в живот", - поделилась певица.

Как певица похудела и изменила питание

Еще одним способом поддерживать форму Ахат назвала ограничения в рационе. Более двух лет она отказывалась от некоторых любимых продуктов, в частности пасты, хлеба и другой углеводной пищи. При этом в ее меню остались рис и другие каши.

По словам артистки, такой подход помог ей похудеть и добиться внешнего вида, которым она довольна.

"Я больше двух лет держала аскезу. Принимала ее на самые любимые продукты - все углеводы и так далее. Это пасты, хлебобулочные изделия… Я оставила себе рис и остальные каши. И это сработало. Я похудела и довольна собой. Мне нравится, как я выгляжу. Иногда прерываю аскезу и потом беру снова", - рассказала Ассия.

Певица также отметила, что со временем научилась лучше контролировать аппетит. По ее словам, сокращение количества еды помогло ей спокойнее относиться к желанию перекусить.

"Я никогда не думала, что можно так успокоить свои желания есть тем, что ты меньше ешь. Оказалось, это работает. Когда раньше говорили при желании поесть выпить воды, хотелось послать. А сейчас я понимаю, что это такое", - призналась артистка.

Ассия Ахат поделилась секретами ухода за собой в 61 год / Фото: instagram.com/ahhattassia

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О персоне: Ассия Ахат Ассия Ахат - украинская певица, скрипачка, музыкант. Заслуженный артист Украины. Дискография Ассии Ахат состоит из сольных концертных выступлений во многих странах мира, восьми альбомов и около тридцати отдельных видео. Сингл Ассии Ахат "If Only Tonight" стал её первым хитом, принёсшим ей всемирную известность.

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