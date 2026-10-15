"Военные не могут": Игорь Ласточкин жестко поставил на место Холоденко

Вы узнаете:
- Почему Игоря Ласточкина возмутило высказывание Натальи Холоденко
- Как шоумен объяснил невозможность проведения выборов во время войны
Украинский юморист и военнослужащий ВСУ Игорь Ласточкин жестко ответил в Threads психологу Наталье Холоденко, которая живет за границей, из-за ее скандального сравнения Украины с террористической Россией.
Спор разгорелся после того, как Наталья Холоденко провела параллели между российским нарративом "никто, кроме Путина" и высказываниями в украинском информационном пространстве.
"Почему, когда россияне говорят, что "никто, кроме пу", - это признак тупости, а когда у нас говорят "никто, кроме...", - это признак патриотизма?" - высказалась психолог.
Ласточкин категорически не согласился с такой трактовкой и эмоционально призвал не сравнивать воюющую страну с агрессором, напомнив об украинских защитниках. Шоумен дал понять, что подобные сопоставления неуместны и оскорбительны.
"У нас так не говорят, у нас военные не могут и голосовать, и защищать от оккупантов страну!" - жестко ответил Игорь Ласточкин.
В дальнейшем дискуссия переросла в обсуждение выборов во время полномасштабной войны. Когда один из пользователей предположил, что Украину якобы "дожмут" провести голосование, артист объяснил, почему при нынешних обстоятельствах проведение выборов связано с серьезными правовыми и организационными препятствиями. Ласточкин подчеркнул, что для этого необходимо прекратить огонь и отменить военное положение, а также соблюдать Конституцию.
"Дожмут на выборы" - что там дожимать? Стоп огонь, минус военное положение, выбирай хоть черта лысого! Или к черту ту Конституцию, делаем как вы придумаете?" - подытожил воин.
Где сейчас Игорь Ласточкин
Украинский комик и актер Игорь Ласточкин с февраля 2025 года добровольно пополнил ряды Вооруженных сил Украины. Артист служит в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на должности командира взвода аэроразведки. Ласточкин вместе со своим подразделением выполняет боевые задачи на сложных участках фронта.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что пользователи сети раскритиковали 14-летнюю дочь Филиппа Киркорова за длинный маникюр, посчитав его неуместным для подростка. В ответ на упреки комментаторов девушка сделала публичное заявление.
Также исполнительница Гайтана опубликовала редкие кадры со своей единственной дочерью Николь-Сапфир. Подписчики пришли в восторг от того, как сильно выросла девочка, и засыпали публикацию теплыми комментариями.
Читайте также:
- "Мой второй день рождения": Илона Гвоздева попала под обстрел
- Убийцу Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению – детали
- "Решили пожить отдельно": Майкл Дуглас рассказал, как едва не потерял Кэтрин Зету-Джонс
О персоне: Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин - украинский актер и капитан команды КВН "Сборная Днепропетровска". С 2015 года тренер "Лиги Смеха". В 2016 году стал ведущим программы "Рассмеши комика". С началом полномасштабного вторжения активно занимался волонтерством, а в феврале 2025 года мобилизировался в ВСУ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред