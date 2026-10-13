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"Решили пожить отдельно": Майкл Дуглас рассказал, как едва не потерял Кэтрин Зету-Джонс

Алена Кюпели
13 октября 2026, 22:34
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На фоне накопившихся трудностей супруги решили ненадолго пожить отдельно.
Брак актеров почти распался
Брак актеров почти распался / Коллаж Главред, фото Instagram/catherinezetajones

Кратко:

  • Почему возник кризис у пары
  • Что помогло пережить им тяжелое время

Популярный актер Майкл Дуглас откровенно рассказал о серьезном кризисе в отношениях с супругой Кэтрин Зетой-Джонс.

Как сообщает Page Six, в 2013 году звездная пара ненадолго рассталась после 13 лет брака, однако спустя несколько месяцев им удалось восстановить отношения. Теперь актер объяснил, что помогло им не потерять друг друга.

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Подробностями личной жизни 82-летний Дуглас поделился в интервью журналистке Дайан Сойер на канале ABC News. Актер также рассказал об этом в своих мемуарах One Helluva Ride, в которых откровенно вспоминает не только карьеру, но и самые сложные периоды жизни.

Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс давно женаты/ ua.depositphotos.com

По словам Дугласа, в тот период супруги одновременно столкнулись с серьезными испытаниями. Актер восстанавливался после борьбы с раком четвертой стадии, а Кэтрин проходила лечение в связи с биполярным расстройством.

На фоне накопившихся трудностей супруги решили ненадолго пожить отдельно. Они по-прежнему любили друг друга, но хотели понять, смогут ли продолжать совместную жизнь и что необходимо изменить в отношениях.

"Нам нужно было убедиться, что брак - это правильное решение для всех нас", - написал Дуглас в своих мемуарах. Он подчеркнул, что расставание оказалось невероятно тяжелым для обоих. При этом супруги старались объяснить детям, что происходящее не было их виной.

Временная разлука помогла актеру осознать, насколько важна для него жена.

Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс пережили сложный этап/ ua.depositphotos.com

"Насколько сильно я ее люблю. Как сильно я по ней скучал. Сколько смеха было в нашей совместной жизни", - признался Дуглас, вспоминая период расставания.

По словам актера, со временем они стали чаще видеться благодаря школьным мероприятиям детей, совместным поездкам и другим семейным делам. Постепенно супруги поняли, что им обоим не хватает друг друга.

"Время порознь помогло вновь разжечь ту искру, которая когда-то нас объединила", - написал Дуглас в книге.

Актер также считает, что для сохранения брака важно уметь вовремя остановиться и поговорить друг с другом без взаимных обвинений.

"Иногда полезно просто взять паузу и поговорить - как два обычных человека", - объяснил он в интервью Дайан Сойер.

Дуглас подчеркнул, что отношения не могут оставаться неизменными на протяжении десятилетий: обоим партнерам необходимо меняться, слышать друг друга и работать над браком.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поженились в ноябре 2000 года. У них двое общих детей - сын Дилан и дочь Кэрис. Несмотря на временный разрыв в 2013 году, супругам удалось сохранить семью, и в ноябре 2026-го они отметят 26-ю годовщину свадьбы.

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О персоне: Майкл Дуглас

Майкл Кирк Дулас - американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.

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