"Меня огорчило": Осадчая впервые высказалась о кумовьях Потапе и Насте

Екатерина Осадчая прокомментировала скандальное интервью Потапа и Насти Каменских.

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Екатерина Осадчая прокомментировала интервью Потапа и Насти / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Екатерина Осадчая

Вы узнаете:

Как Екатерина Осадчая отреагировала на интервью Потапа и Насти

Что больше всего расстроило ведущую

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая нарушила молчание и впервые прокомментировала в Instagram недавнее резонансное интервью своих звездных кумовьев Потапа и Насти Каменских.

В последнее время артисты столкнулись с волной жесткой критики из-за высказываний об украинском языке и выезде за границу во время полномасштабной войны. Теперь свою позицию озвучила и Осадчая, семья которой ранее поддерживала с Потапом и Настей близкие отношения. Ведущая призналась, что услышанное в интервью ее глубоко разочаровало.

видео дня

Осадчую завалили вопросами про Потапа и Настю / скрин из видео

"Вопрос об интервью Потапа и Насте. Не разделяю многих мнений. Не люблю, когда обижают украинский язык. Это если говорить о языке, хотя там многое меня огорчило", - поделилась Екатерина.

Екатерина Осадчая с детьми / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Напомним, что продюсер Потап является крестным отцом старшего сына Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова - Ивана. Ранее Юрий Горбунов заявлял, что после начала полномасштабного вторжения их семьи прекратили какое-либо общение.

Потап и Настя Каменских - скандал

Осенью 2026 года супруги попали в очередной громкий скандал после интервью российской журналистке Катерине Гордеевой, где Настя рассказала о кисте на голосовых связках из-за перехода на украинский язык, а Потап попытался оправдать свой выезд за границу, после чего оба были внесены в базу сайта "Миротворец".

Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская откровенно рассказала о глубоком отчуждении в отношениях со старшей сестрой Натальей. Актриса призналась, что из-за накопившихся обид и разных взглядов на жизнь они практически не поддерживают связь.

Также церемония прощания с известным украинским комиком Александром Венедчуком в Киеве прошла в тяжелых условиях воздушной тревоги и взрывов. Попрощаться с 32-летним артистом пришли родные, друзья и коллеги по творческому цеху, несмотря на опасность обстрелов столицы.

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О персоне: Екатерина Осадчая Екатерина Осадчая - украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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