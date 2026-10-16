"Дороже только квартиры": победительница "Холостяка" показала элитную покупку

Инна Белень осуществила давнюю мечту и приобрела роскошный автомобиль.

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Инна Белень - элитное авто / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Вы узнаете:

Какую крупную покупку сделала звезда "Холостяка"

Как выглядит автомобиль Инны Белень

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк", украинская блогерша Инна Белень осуществила давнюю мечту и приобрела новый роскошный автомобиль. Блогерша поделилась радостным событием в Instagram.

Девушка опубликовала эффектный ролик, на котором позирует рядом с новеньким белым автомобилем немецкого бренда BMW. Инна призналась, что считает покупку одной из самых крупных в своей жизни. Она не стала скрывать, что это элитное авто обошлось ей в целое состояние.

видео дня

Инна Белень сделала дорогую покупку / скрин из видео

"Что той жизни? Подумала я и совершила одну из самых дорогих покупок в своей жизни. Более дорогими были только квартиры…", - эмоционально поделилась с подписчиками блогерша.

Знаменитость рассказала, что подбирала автомобиль под свой характер, поэтому отдала предпочтение дерзкому стилю машин немецкого бренда.

Машина Инны Белень / скрин из видео

"Мне всегда нравились BMW. Мощные, дерзкие, с характером - как и я. И эта малышка мне ну очень подходит. Ну что, привет, малышка. Приветствую в семье", - поделилась радостью Белень.

Видео Инны Белень с новым авто смотрите тут.

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