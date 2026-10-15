"Впервые": Тарас Тополя рассказал о личном счастье

Певец откровенно рассказал о переменах в жизни после развода.

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Тарас Тополя - личная жизнь / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Когда Тарас Тополя снова почувствовал себя счастливым

Как певец чувствовал себя после развода с Еленой Тополей

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя откровенно рассказал о переменах в личной жизни после развода с певицей Еленой Тополей и признался, когда к нему впервые за долгое время вернулось ощущение счастья. В интервью Radio Promin певец рассказал, как сейчас складывается его жизнь.

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Артист признался, что долгое время не мог в полной мере наслаждаться хорошими моментами своей жизни из-за внутреннего чувства вины. Тарас задавался вопросом, имеет ли он моральное право чувствовать себя хорошо, когда вокруг столько боли и тяжелых испытаний.

Тарас Тополя намекнул на личное счастье / скрин из видео

"Возможно, 6 месяцев назад пришло наконец впервые. И я поймал себя во мнении, что я просто счастлив и не чувствую себя виноватым ни перед кем, что мне хорошо", - поделился Тополя.

Связано ли это с новой влюбленностью или романтическими отношениями, исполнитель уточнять не стал. Однако это эмоциональное переживание легло в основу новой песни "ОК", в которой музыкант поднял тему поиска личного счастья в сложные времена.

Тарас Тополя - развод / фото: facebook.com, Тарас Тополя

Напомним, что брак Тараса и Елены Тополи, который продлился 12 лет, был официально расторгнут судом в январе 2026 года. Вместе супруги воспитывают троих детей - Романа, Марка и Марию.

Тарас Тополя / инфографика: Главред

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О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

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