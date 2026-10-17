"Провокация": жена Остапчука резко высказалась о Горняк на "Холостяке"

Кристина Горняк стала участницей популярного реалити-шоу "Холостяк-15".

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Кристина Горняк появилась на шоу "Холостяк" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Остапчук, Кристина Горняк

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Что рассказала Кристина Горняк о жизни с Владимиром Остапчуком

Как Екатерина Остапчук отреагировала на слова участницы "Холостяка"

Премьерный выпуск 15-го сезона шоу "Холостяк" с Вячеславом Кравцовым обернулся скандалом. В центре внимания оказалась бывшая жена известного телеведущего Владимира Остапчука - нотариус и блогер Кристина Горняк, которая приняла участие в проекте и шокировала зрителей подробностями своего неудавшегося брака. На ее откровения отреагировала Екатерина Остапчук в своем Telegram-канале.

Наибольший резонанс вызвала видеовизитка Горняк, в которой нотариус откровенно рассказала об эмоциональном и психологическом насилии со стороны бывшего мужа. По словам Кристины, после года совместной жизни атмосфера в доме стала невыносимой.

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Холостяк 15 - Кристина Горняк / фото: instagram.com, Кристина Горняк

"После года совместной жизни он стал достаточно эмоционально-агрессивным, употреблял алкоголь, начал бить по стенам, бросать мои вещи, мать, изгонял меня… У меня был такой стресс… до рвоты. Это был очень страшный период. Больше в моей жизни такого не будет", - призналась Кристина Горняк.

Реакция нынешней жены шоумена Екатерины Остапчук не заставила себя ждать. Она жестко раскритиковала желание Кристины снова ворошить прошлое через несколько лет после развода. Екатерина обвинила бывшую жену своего мужа в желании пропиариться и спровоцировать хейт в адрес их семьи.

Владимир Остапчук с третьей женой и сыном / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"Провокация - это идти на СТБ и на пятый год после развода снова оскорблять бывшего, с которым была год в браке, на всю страну, потому что он все эти годы молчит и не дает реакцию, зная, что это повлечет за собой хейт на его новую семью от людей, которые верят всему, что говорят на шоу", - отреагировала Екатерина Остапчук.

Жена шоумена подчеркнула, что каждый взрослый человек должен нести полную ответственность за свои слова и поступки, а отговорки о сценарии и монтаже здесь абсолютно неуместны. Девушка с сарказмом высмеяла предположения о том, что Горняк якобы заставили говорить о тяжелых подробностях прошлого брака.

Екатерина Остапчук - реакция на "Холостяк 15" / скрин из Telegram: Екатерина Остапчук

"Отмазки про шоу и "это СТБ так смонтировало" не работают. Каждый взрослый человек несет ответственность за свои слова и поступки. Видела, кто-то писал что-то вроде "Возможно, ей по контракту надо было так сказать". Ага. Прямо так и написано в контракте "Обязательно упомянуть фамилию Остапчук и сказать, что вы ссорились до рвоты, иначе не получишь розу" (про рвоту это цитата). Ну и если бы мне поставил канал условие, что я должна обязательно делать что-то, чего я не хочу, чтобы меня взяли на шоу, я бы выбрала уважать себя и отказаться от участия в шоу. Разве нет?" - высмеяла ситуацию Екатерина Остапчук.

Екатерина также добавила, что Кристина, по ее мнению, намеренно продолжает проводить параллели между собой и Остапчуком вместо того, чтобы строить самостоятельный личный бренд для новой аудитории. При этом жена шоумена подчеркнула, что их семья уже давно живет за границей и ждет пополнения, поэтому слова Горняк не смогут им навредить.

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Ранее Главред сообщал, что Ирина Федишин прервала молчание после перенесенной личной трагедии. Украинская исполнительница обратилась к аудитории с искренними словами благодарности за колоссальную моральную поддержку, которую получила ее семья в самый тяжелый период жизни.

Также премьера 15-го сезона шоу "Холостяк" с участием 212-сантиметрового баскетболиста Вячеслава Кравцова моментально взорвала интернет. Огромная разница в росте главного героя и претенденток на его сердце породила волну шуток и забавных мемов.

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О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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