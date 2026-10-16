Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Известная певица развелась с мужем-воином после его лечения в психбольнице

Виталий Кирсанов
16 октября 2026, 17:14
google news Подпишитесь
на нас в Google
Несмотря на расставание, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения.
Анна Опанасюк развелась с воином после его лечения в психбольнице
Анна Опанасюк развелась с воином после его лечения в психбольнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annamariaduet

Кратко:

  • Анна Опанасюк решила завершить отношения год назад
  • Артистка не стала раскрывать подробности расставания

Украинская певица Анна Опанасюк, участница дуэта Anna Maria, рассказала о разводе с мужем Игорем Сагайдаком, который служил в Вооруженных силах Украины. После почти десяти лет брака супруги решили расстаться. По словам артистки, на их отношения повлияли как личные обстоятельства, так и последствия войны.

Об изменениях в личной жизни Опанасюк рассказала в интервью Blik.ua. Как призналась певица, решение завершить отношения они приняли еще год назад, после окончания службы ее мужа.

видео дня

Артистка не стала раскрывать подробности расставания, объяснив это уважением к бывшему супругу. При этом она отметила, что причин для такого решения было немало.

"Игорь уже ветеран войны, он завершил службу. А наши отношения закончились еще год назад. На это повлияло очень много факторов - и личных, и, конечно, война. Я могу многое рассказать, но не хочу из уважения к этому человеку. Будь он сейчас здесь и сам хотел что-то обсудить, тогда, возможно, мы могли бы об этом говорить", - поделилась Анна.

Как война повлияла на отношения супругов

По словам певицы, Игорю Сагайдаку пришлось пережить тяжелые испытания во время службы. Военный получил несколько ранений, а последствия пережитого сказались не только на его физическом, но и на психологическом состоянии.

Опанасюк призналась, что близким военнослужащих непросто справляться с такими обстоятельствами. Именно поэтому она не решалась раньше публично рассказывать о личной истории.

"Мы были вместе около десяти лет. Он очень много прошел, имел ранение, и не одно. Особенно тяжело было психологически. Люди, в чьих семьях есть военные - жены, девушки, близкие - знают, насколько это сложно", - отметила артистка.

Несмотря на расставание, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения. По словам Анны, развод прошел мирно, а сейчас ее бывший муж находится за пределами Украины.

"Он сейчас не живет в Украине, находится за границей. Но мы остались в хороших отношениях. Я очень уважаю его выбор пойти служить - это было его решение", - рассказала певица.

Что известно о службе Игоря Сагайдака

О трудностях, с которыми столкнулась семья, Анна Опанасюк рассказывала еще в 2024 году. Тогда ее муж воевал в районах Бахмута и Часового Яра, перенес сложную операцию на бицепсе и проходил реабилитацию.

Кроме того, после гибели нескольких побратимов военный проходил лечение в психиатрической больнице. Пережитое серьезно отразилось на его психологическом состоянии.

Теперь, спустя почти десять лет совместной жизни, Анна Опанасюк и Игорь Сагайдак официально завершили брак. При этом певица подчеркнула, что продолжает уважать бывшего мужа и его решение защищать Украину.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что актер и военнослужащий Владимир Ращук откровенно рассказал о вызовах военного времени и сложностях возвращения к актерской деятельности. Защитник поделился переживаниями о пережитых на фронте испытаниях и личных потерях.

Также новым главным героем 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" стал Вячеслав Кравцов. За плечами именитого баскетболиста рост 212 см, карьера в мировых лигах, собственный бизнес в морской логистике, развод с моделью Элиной Руденко и воспитание дочери Мелиссы.

Читайте также:

О группе: Anna Maria

Anna Maria - музыкальный дуэт сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк, заслуженных артисток АР Крым, основанный в 2004 году. Исполняют музыку в стилях поп, инди, соул. Дуэт стал финалистом в 8 и 10 сезонах телешоу "Шанс", участвовал в шоу "Голос країни" и дошел до финала Национального отбора на Евровидение-2019 с песней "My Road", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия массированно атакует запад Украины, есть жертвы: что известно о последствиях ударов

Россия массированно атакует запад Украины, есть жертвы: что известно о последствиях ударов

17:16Война
Тепло до +22 градусов и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 17–18 октября

Тепло до +22 градусов и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 17–18 октября

17:09Синоптик
Дроны впервые добрались до Сургута: поражен завод "Газпрома" в 2400 км от Украины

Дроны впервые добрались до Сургута: поражен завод "Газпрома" в 2400 км от Украины

16:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Как собрать осколки разбитого стекла с пола — быстрый лайфхак

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садовода

Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садовода

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

Последние новости

17:16

Россия массированно атакует запад Украины, есть жертвы: что известно о последствиях ударов

17:14

Известная певица развелась с мужем-воином после его лечения в психбольнице

17:09

Тепло до +22 градусов и грозы накроют Украину: прогноз погоды на 17–18 октября

16:56

Дроны впервые добрались до Сургута: поражен завод "Газпрома" в 2400 км от УкраиныВидео

16:43

"Счастлива": Анита Луценко раскрыла личность избранника-иностранца

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
16:39

Звезда сериала "Шерлок" тайно женился на коллеге, которая младше его на 21 год

16:38

Всё из-за дизеля: Портников назвал, чего на самом деле боится Трампмнение

16:23

Зачем лить уксус в бачок унитаза: результат после трех минут удивилВидео

16:22

США с 2025 года больше не финансируют Украину: в Польше объяснили, чего требуют Европа

Реклама
16:13

Федоров должен объяснить, куда исчезли обещанные им государственные проекты на миллионы, - эксперт

16:13

Диван станет чистым без дорогих средств: простой лайфхак от застарелых пятен

16:03

Доллар дешевеет, евро рванул вверх: новый курс валют на 19 октября

15:54

Стилистка рассказала, как выбрать модный пуховик: на что нужно обратить вниманиеВидео

15:51

Трем знакам зодиака улыбнется удача: что принесет новая неделя

15:49

"Не только Донбасс": Зеленский назвал настоящую цель Путина в войне и ответил Трампу

15:27

Ошибки в одежде: 7 популярных цветов, которые визуально добавляют возраста

15:27

Россия запустила рой "Шахедов": начинается новая атака

15:03

Стулья будут как новые: как убрать пятна с обивки без химчисткиВидео

14:58

Зеленский впервые провел переговоры с премьером Венгрии Мадьяром – что известно

14:55

В Украине создали воздушный дрон для эвакуации раненых с поля боя - AP

Реклама
14:32

"Она не дышит": в сети появилась запись последних минут Хайден Панеттьери

14:25

РФ не собирается завершать войну: Зеленский обратился к лидерам ЕС

13:55

"Украине не хватает денег": премьер Дании заявила о критической ситуации с бюджетом

13:52

Импичмент Трампа: изменит ли Джей Ди Вэнс политику США в отношении Украины

13:36

"Страшная утрата": актер-воин Ращук рассказал о личной трагедии

13:35

Дожди скоро отступят: синоптик назвала дату потепления в Украине

13:28

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Тельцам — успех, Львам — страсть

13:00

Ждать часами не придется: как быстро избавиться от льда в морозилкеВидео

13:00

Зачем хозяйки кладут розмарин и лимон в банку: невероятный эффект

12:47

Китайский гороскоп на завтра, 17 октября: Петухам - отказ, Козлам - хаос

12:46

100% бронирование работников могут отменить: что готовит Кабмин

12:41

Украина может приостановить удары по России на 100 дней: что предлагают США взамен

12:15

Топливо в Украине стремительно дорожает: что будет с ценами на АЗС до конца года

12:05

Как отпугнуть клопов от матраса: какие растения ставят в спальне в Испании

11:55

Новая волна атак на ТЦ: РФ ударила по торговым центрам Сум и Ровно, есть раненыеФото

11:47

Кто стал новым "Холостяком": развод, ребенок и скандалы Вячеслава Кравцова

11:41

Почему 17 октября нельзя рассказывать о жизненных планах: какой церковный праздник

11:40

Кто даёт лучшие советы: 7 месяцев, в которые родились самые мудрые люди

11:05

Универсальный маринад для грибов на 1 л воды: идеальный рецепт на зиму

11:03

На Волыни предупредили об угрозе утечки аммиака: что известно

Реклама
10:51

Россия отвергает перемирие: в ISW раскрыли, чего добивается Кремль

10:51

"Если ты не можешь": Денисенко раскрыла причину конфликта с мужем

10:42

В Киеве стартовал отопительный сезон: в каких районах пока не будет тепла

10:24

Дороже на старте, но дешевле с годами: какая мульча лучше для клумб

10:22

Хвойные иголки для сада и огорода: 4 способа с пользой использовать опавшую хвою

10:07

Углы ковра больше не будут загибаться: как выровнять их за одну ночьВидео

09:57

Квашеная капуста без воды и уксуса: секрет хрустящей заготовки на зиму

09:53

"Дороже только квартиры": победительница "Холостяка" показала элитную покупкуВидео

09:49

В Украине критическая нехватка ракет для Patriot: WP назвал их количество

09:20

Не обязательно штурмовать Крым: Жорин назвал возможный сценарий деоккупации

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять