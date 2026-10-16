Известная певица развелась с мужем-воином после его лечения в психбольнице

Несмотря на расставание, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения.

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Анна Опанасюк развелась с воином после его лечения в психбольнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annamariaduet

Кратко:

Анна Опанасюк решила завершить отношения год назад

Артистка не стала раскрывать подробности расставания

Украинская певица Анна Опанасюк, участница дуэта Anna Maria, рассказала о разводе с мужем Игорем Сагайдаком, который служил в Вооруженных силах Украины. После почти десяти лет брака супруги решили расстаться. По словам артистки, на их отношения повлияли как личные обстоятельства, так и последствия войны.

Об изменениях в личной жизни Опанасюк рассказала в интервью Blik.ua. Как призналась певица, решение завершить отношения они приняли еще год назад, после окончания службы ее мужа.

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Артистка не стала раскрывать подробности расставания, объяснив это уважением к бывшему супругу. При этом она отметила, что причин для такого решения было немало.

"Игорь уже ветеран войны, он завершил службу. А наши отношения закончились еще год назад. На это повлияло очень много факторов - и личных, и, конечно, война. Я могу многое рассказать, но не хочу из уважения к этому человеку. Будь он сейчас здесь и сам хотел что-то обсудить, тогда, возможно, мы могли бы об этом говорить", - поделилась Анна.

Как война повлияла на отношения супругов

По словам певицы, Игорю Сагайдаку пришлось пережить тяжелые испытания во время службы. Военный получил несколько ранений, а последствия пережитого сказались не только на его физическом, но и на психологическом состоянии.

Опанасюк призналась, что близким военнослужащих непросто справляться с такими обстоятельствами. Именно поэтому она не решалась раньше публично рассказывать о личной истории.

"Мы были вместе около десяти лет. Он очень много прошел, имел ранение, и не одно. Особенно тяжело было психологически. Люди, в чьих семьях есть военные - жены, девушки, близкие - знают, насколько это сложно", - отметила артистка.

Несмотря на расставание, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения. По словам Анны, развод прошел мирно, а сейчас ее бывший муж находится за пределами Украины.

"Он сейчас не живет в Украине, находится за границей. Но мы остались в хороших отношениях. Я очень уважаю его выбор пойти служить - это было его решение", - рассказала певица.

Что известно о службе Игоря Сагайдака

О трудностях, с которыми столкнулась семья, Анна Опанасюк рассказывала еще в 2024 году. Тогда ее муж воевал в районах Бахмута и Часового Яра, перенес сложную операцию на бицепсе и проходил реабилитацию.

Кроме того, после гибели нескольких побратимов военный проходил лечение в психиатрической больнице. Пережитое серьезно отразилось на его психологическом состоянии.

Теперь, спустя почти десять лет совместной жизни, Анна Опанасюк и Игорь Сагайдак официально завершили брак. При этом певица подчеркнула, что продолжает уважать бывшего мужа и его решение защищать Украину.

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О группе: Anna Maria Anna Maria - музыкальный дуэт сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк, заслуженных артисток АР Крым, основанный в 2004 году. Исполняют музыку в стилях поп, инди, соул. Дуэт стал финалистом в 8 и 10 сезонах телешоу "Шанс", участвовал в шоу "Голос країни" и дошел до финала Национального отбора на Евровидение-2019 с песней "My Road", сообщает Википедия.

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