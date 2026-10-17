Холостяк стал третьим лишним: мемы со Славой Кравцовым взорвали Threads

Вы узнаете:
- Как прошла премьера шоу "Холостяк-15" со Славой Кравцовым
- Какие моменты первого выпуска стали мемами
Старт 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" с Вячеславом Кравцовым сразу же вызвал настоящий фурор в сети. Первая вечеринка традиционно запомнилась яркими знакомствами, эффектными платьями и неожиданными подарками от участниц, которые пытались всеми способами произвести впечатление на главного героя.
Главред собрал самые яркие моменты нового "Холостяка", которые уже обсуждают в Threads.
Основной темой для шуток и бурных обсуждений стал сам Вячеслав Кравцов. Профессиональный баскетболист ростом 212 сантиметров заставил практически всех девушек рядом с собой выглядеть хрупкими дюймовочками.
Зрители искренне переживают, как девушки будут дотягиваться до Вячеслава во время будущих поцелуев. Поклонники шоу в шутку предлагают Григорию Решетнику лично вмешаться, чтобы участницы могли достать до Холостяка в романтические моменты.
Дополнительную порцию мемов подарили кадры с Кравцовым на яхте, где он кинематографично смотрит вдаль, а также эпизод со спортивным автомобилем, в который 212-сантиметровый великан изо всех сил пытался поместиться.
Однако настоящей сенсацией в соцсетях стали креативные перформансы самих участниц. Призерка международных соревнований по спортивным бальным танцам Дарья Харитонова пришла на первую вечеринку не одна, а со своим партнером. Пара исполнила чувственную румбу прямо на глазах у удивлённого Вячеслава, а неловкая роль Холостяка в качестве "третьего лишнего" мгновенно превратилась в вирусный мем.
Не менее эффектно отличилась и Екатерина Дойчева, которая пришла на знакомство вместе со своей домашней любимицей - курицей Ларисой. Катя трогательно рассказала историю их знакомства, объяснила, почему птичка живет с ней, и даже предложила Славе сделать совместное фото на память в фотобудке. Теперь пользователи Threads единодушно предсказывают победу в 15-м сезоне именно курице Ларисе, называя её самой перспективной претенденткой на сердце Холостяка.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Григорий Решетник поделился подробностями о том, как сложилась судьба главного героя 12-го сезона "Холостяка" Алекса Топольского после завершения проекта. Бессменный ведущий реалити-шоу приоткрыл завесу тайны над местонахождением бизнесмена.
Также Анита Луценко раскрыла имя своего нового возлюбленного. Им стал основатель престижного международного проекта OCEANMAN Фермин Эгидо. Фитнес-тренер опубликовала совместные снимки с бизнесменом, подтвердив серьезные изменения в своей личной жизни.
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О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу о свиданиях, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
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