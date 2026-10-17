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Холостяк стал третьим лишним: мемы со Славой Кравцовым взорвали Threads

Кристина Трохимчук
17 октября 2026, 10:10
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В соцсетях обсуждают первый выпуск шоу "Холостяк-15".
Холостяк 15 - мемы
Холостяк 15 - мемы / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как прошла премьера шоу "Холостяк-15" со Славой Кравцовым
  • Какие моменты первого выпуска стали мемами

Старт 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" с Вячеславом Кравцовым сразу же вызвал настоящий фурор в сети. Первая вечеринка традиционно запомнилась яркими знакомствами, эффектными платьями и неожиданными подарками от участниц, которые пытались всеми способами произвести впечатление на главного героя.

Главред собрал самые яркие моменты нового "Холостяка", которые уже обсуждают в Threads.

видео дня

Основной темой для шуток и бурных обсуждений стал сам Вячеслав Кравцов. Профессиональный баскетболист ростом 212 сантиметров заставил практически всех девушек рядом с собой выглядеть хрупкими дюймовочками.

Григорию Решетнику вфотошопили табуретку
Григорию Решетнику прифотошопили табуретку / скрин из Threads

Зрители искренне переживают, как девушки будут дотягиваться до Вячеслава во время будущих поцелуев. Поклонники шоу в шутку предлагают Григорию Решетнику лично вмешаться, чтобы участницы могли достать до Холостяка в романтические моменты.

Григорий Решетник помогает участницам шоу
Григорий Решетник помогает участницам "Холостяка" / скриншот из Threads
Разница в росте Холостяка и участниц стала мемом
Разница в росте Холостяка и участниц стала мемом / скрин из Threads

Дополнительную порцию мемов подарили кадры с Кравцовым на яхте, где он кинематографично смотрит вдаль, а также эпизод со спортивным автомобилем, в который 212-сантиметровый великан изо всех сил пытался поместиться.

Слава Кравцов на яхте
Слава Кравцов на яхте / скриншот из Threads
Слава Кравцов пытался поместиться в спортивный автомобиль
Слава Кравцов пытался поместиться в спортивный автомобиль / скрин из Threads

Однако настоящей сенсацией в соцсетях стали креативные перформансы самих участниц. Призерка международных соревнований по спортивным бальным танцам Дарья Харитонова пришла на первую вечеринку не одна, а со своим партнером. Пара исполнила чувственную румбу прямо на глазах у удивлённого Вячеслава, а неловкая роль Холостяка в качестве "третьего лишнего" мгновенно превратилась в вирусный мем.

Танец участницы шоу
Танец участницы шоу "Холостяк" стал мемом / скриншот из Threads
"Холостяк" стал третьим лишним / скрин из Threads
"Холостяк" - сюрприз от участницы / скриншот из Threads

Не менее эффектно отличилась и Екатерина Дойчева, которая пришла на знакомство вместе со своей домашней любимицей - курицей Ларисой. Катя трогательно рассказала историю их знакомства, объяснила, почему птичка живет с ней, и даже предложила Славе сделать совместное фото на память в фотобудке. Теперь пользователи Threads единодушно предсказывают победу в 15-м сезоне именно курице Ларисе, называя её самой перспективной претенденткой на сердце Холостяка.

Победительница "Холостяка 15"
Победительница "Холостяка 15" / скриншот из Threads
На Холостяке появилась курица
На "Холостяке" появилась курица / скриншот из Threads
Лариса Курка в шоу
Курица Лариса на "Холостяке" / скриншот из Threads

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Григорий Решетник поделился подробностями о том, как сложилась судьба главного героя 12-го сезона "Холостяка" Алекса Топольского после завершения проекта. Бессменный ведущий реалити-шоу приоткрыл завесу тайны над местонахождением бизнесмена.

Также Анита Луценко раскрыла имя своего нового возлюбленного. Им стал основатель престижного международного проекта OCEANMAN Фермин Эгидо. Фитнес-тренер опубликовала совместные снимки с бизнесменом, подтвердив серьезные изменения в своей личной жизни.

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О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу о свиданиях, которое появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

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