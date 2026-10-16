"Счастлива": Анита Луценко раскрыла личность избранника-иностранца

Вы узнаете:
- Как выглядит новый возлюбленный Аниты Луценко
- Что известно об избраннике фитнес-тренера
Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко официально подтвердила слухи о переменах в личной жизни и показала своего нового избранника, которым оказался влиятельный иностранный бизнесмен. Фотографию с ним знаменитость опубликовала в Instagram.
Анита решила больше не держать интригу после недавних намеков в соцсетях и опубликовала серию нежных совместных снимков со своим избранником - влиятельным испанским бизнесменом Фермином Эгидо. Пара устроила романтическую фотопрогулку по улицам осеннего Киева, искренне улыбаясь, обнимаясь и держась за руки.
"Думала, что больше никогда не полюблю, но когда встречаешь своего человека, то чувствуешь настоящее спокойствие, благодарность и полное принятие. Счастлива с Фермином Эгидо", - поделилась Луценко.
Напомним, что до этого тренер долгое состояла в отношениях с Александром Лозовцовым, с которым воспитывает общую дочь Мию. Пара была вместе с 2013 года, однако в конце 2025 года Анита объявила о расставании, признавшись, что сама инициировала разрыв из-за угасших чувств. Несмотря на это, бывшим партнерам удалось сохранить хорошие отношения ради воспитания ребенка.
Что касается нового избранника, Фермин Эгидо известен как основатель международного спортивного проекта OCEANMAN. С первых дней полномасштабного вторжения бизнесмен показал свою проукраинскую позицию, полностью прекратив любую коммерческую деятельность на территории РФ.
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О персоне: Анита Луценко
Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.
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