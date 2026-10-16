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"Она не дышит": в сети появилась запись последних минут Хайден Панеттьери

Кристина Трохимчук
16 октября 2026, 14:32
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В сеть попала аудиозапись звонка в службу экстренной помощи 911, сделанного в день смерти американской актрисы.
Хайден Панеттьери умерла
Хайден Панеттьери умерла / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Вы узнаете:

  • Что происходило в последние минуты жизни Хайден Панеттьери
  • Какие попытки предприняли, чтобы спасти актрису

В сети появилась резонансная аудиозапись звонка в службу экстренной помощи 911, сделанного в день трагической гибели американской актрисы Хайден Панеттьери - бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко. Как сообщает ABC News, на записи слышно, как брат бывшего возлюбленного актрисы пытается помочь ей после того, как обнаруживает ее без сознания.

Семиминутный разговор начинается с растерянного обращения Зака Хикерсона. Мужчина вернулся домой после церкви и зашел в квартиру брата, где обнаружил Хайден в бессознательном состоянии. Диспетчер экстренной службы начал объяснять, как проводить сердечно-легочную реанимацию, и отсчитывал ритм нажатий на грудную клетку. Мужчина не скрывал ужаса и паники из-за происходящего.

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'Она не дышит': в сети появилась запись последних минут Хайден Панеттьери
От чего умерла Хайден Панеттьери / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

"О Боже… Она не дышит. Я зашел после церкви в квартиру моего брата и его девушки, и он проснулся, а его девушка… она была без сознания. О Боже, о Боже… Вы умеете делать сердечно-легочную реанимацию или что-то в этом роде?" - слышно на аудиозаписи.

Как выяснилось, перед приходом Зак неоднократно пытался связаться с парой по телефону, но не получил ответа. Когда мужчины поняли, что актриса не реагирует, Брайан Хикерсон ввел ей "Наркан" - препарат, применяемый при подозрении на передозировку опиоидами. После этого мужчины вместе проводили сердечно-легочную реанимацию.

Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери пытались спасти / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

"Когда мы вошли и попытались разбудить Хайден, мы поняли, что она без сознания. Я немедленно позвонил в 911, и Брайан дал ей "Наркан". Затем мы вместе проводили сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли спасатели и скорая помощь", - цитирует слова Зака издание TMZ.

Как умерла Хайден Панеттьери

Американская актриса Хайден Панеттьери получила мировую известность благодаря ролям в сериале "Герои" и франшизе "Крик". Она длительное время состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. У бывшей пары есть общая дочь Кайя-Евдокия, родившаяся в 2014 году.

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. Согласно заключению коронера, смерть актрисы была признана несчастным случаем, вызванным токсическим воздействием нескольких веществ.

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Про персону: Хайден Панеттьери

Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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