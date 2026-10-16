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"Если ты не можешь": Денисенко раскрыла причину конфликта с мужем

Кристина Трохимчук
16 октября 2026, 10:51
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Наталка Денисенко поделилась пикантной историей из личной жизни.
Наталка Денисенко - муж
Наталка Денисенко - муж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

  • Почему поссорились Наталка Денисенко и Юрий Ярошенко
  • Как пара разрешила конфликт

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась историей из семейной жизни с новым мужем Юрием Ярошенко. В эфире программы "Тур зірками" артистка призналась, что устроила возлюбленному публичную разборку.

В отношениях Денисенко действует непреложное правило: цветы должны появляться в доме без какого-либо особого повода. Когда предыдущий букет начал увядать, актриса ожидала свежего знака внимания, но Юрий несколько дней не спешил с романтическим жестом. Не желая молча таить обиду, Наталка высказала избраннику все, что думает по этому поводу.

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Наталка Денисенко поссорилась с мужем
Наталка Денисенко поссорилась с мужем / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Если ты не можешь огромный букет, неси мне один цветок. Но я хочу цветов", - заявила артистка.

Пока актриса высказывала мужу свои претензии, Юрий уже заказал и оплатил роскошный букет, который планировал забрать и подарить ей именно в этот день. В итоге Денисенко устроила любимому взбучку буквально за несколько часов до того, как он собирался порадовать ее сюрпризом.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

К счастью, ситуация не переросла в серьезный скандал - пара с юмором отнеслась к конфузу, а сама история стала забавным уроком о том, как важно не делать поспешных выводов.

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О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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