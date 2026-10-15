Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Названа новая героиня шоу "Холостячка"

Виталий Кирсанов
15 октября 2026, 21:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Антонина Хижняк готова к новым отношениям и намерена искать любовь, не пытаясь соответствовать чужим ожиданиям.
Названа новая героиня шоу
Названа новая героиня шоу "Холостячка" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_actress

Кратко:

  • Актриса Антонина Хижняк станет новой героиней шоу "Холостячка"
  • Хижняк отличается ярким характером и острым чувством юмора

Украинская актриса Антонина Хижняк, получившая широкую известность благодаря роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", станет главной героиней нового сезона романтического реалити-шоу "Холостячка".

В официальном анонсе проекта отметили, что артистка готова к новым отношениям и намерена искать любовь, не пытаясь соответствовать чужим ожиданиям.

видео дня

"Тоня готова открыть сердце мужчине. Без подстроек, "правильных" слов и игры. Имитировать восхищение, чтобы порадовать чье-то самолюбие - не ее жанр. Она выбирает говорить прямо, любить по-настоящему, быть собой", - говорится в сообщении создателей шоу.

Команда проекта также подчеркнула, что Хижняк отличается ярким характером, острым чувством юмора и искренностью. Зрителям она особенно запомнилась в образе Мотри, чьи реплики из сериала "Поймать Кайдаша" стали популярными цитатами.

"Она точно знает, чего хочет, и не готова соглашаться на меньшее в самом важном - любви", - рассказали представители шоу, представляя новую героиню.

Что известно о личной жизни Антонины Хижняк

Актриса разведена и воспитывает девятилетнего сына Максима. Его отцом является Андрей Якушев, с которым Хижняк состояла в браке. В июне 2017 года у пары родился ребенок, однако в 2019 году супруги расстались.

После развода артистка встречалась с актером Александром Боднарем. Позже Хижняк сообщила, что снова влюблена, но предпочла не раскрывать имя своего избранника.

Актриса старается оберегать личную жизнь от публичного внимания и не делится подробностями романтических отношений. Теперь поклонники смогут узнать больше о ее взглядах на любовь и о том, какого мужчину она хотела бы видеть рядом с собой, благодаря участию в новом сезоне "Холостячки".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Екатерина Осадчая публично высказалась по поводу недавнего скандального интервью Потапа и Насти Каменских. Звезда заявила, что разочарована позицией близких людей, которые стали крестными родителями ее сына.

Также Ольга Сумская откровенно заговорила о сложной ситуации в отношениях со своей старшей сестрой Натальей. Актриса не скрывает, что глубоко переживает охлаждение родственных уз, однако намекает, что к разрыву привели внешние факторы и накопившиеся разногласия.

Читайте также:

О персоне: Антонина Хижняк

Антонина Хижняк - украинская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна ролью Мотри Кайдаш в сериале "Поймать Кайдаша" (2020). Официальный украинский голос шведской актрисы Алисии Викандер.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
    холостяк шоу Холостяк новости шоу бизнеса Холостяк-12 Антонина Хижняк
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

    Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

    22:02Война
    Мощные удары в тыл РФ: Британия передаст Украине новые ракеты Storm Shadow

    Мощные удары в тыл РФ: Британия передаст Украине новые ракеты Storm Shadow

    22:00Мир
    Свет в Украине будут выключать почти весь день: графики на 16 октября

    Свет в Украине будут выключать почти весь день: графики на 16 октября

    20:01Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

    Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

    Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

    Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

    Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

    Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

    Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

    Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

    Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

    Последние новости

    22:03

    5 вещей, на которых нельзя экономить: Андре Тан дал важный список

    22:02

    Путин обвинил Украину в атаках на НПЗ и пригрозил ответом

    22:00

    Мощные удары в тыл РФ: Британия передаст Украине новые ракеты Storm Shadow

    21:08

    Названа новая героиня шоу "Холостячка"

    21:06

    Как сэкономить на электроэнергии: названы главные приборы-"вампиры"Видео

    "Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
    20:40

    Тест на IQ: нужно найти балерину среди фламинго за 12 секунд

    20:11

    Хит 1969 года написали за 20 минут: песня стала одной из величайших в истории музыкиВидео

    20:01

    Свет в Украине будут выключать почти весь день: графики на 16 октября

    20:00

    Зачем посыпать раковину мукой: дешёвый трюк и главная опасность

    Реклама
    19:55

    РФ готовит новый штурм: в ВСУ назвали два опасных направления фронта

    19:50

    "Украина будет вынуждена просить о мире": у Зеленского предупредили о тревожном сценарии

    19:36

    Почему не стоит застилать кровать утром: неожиданный совет врачей

    19:10

    Как сохранить тепло и сократить расходы — поможет один предмет из кухни

    19:10

    У Киева нет плана "Б": Денисенко объяснил, на что рассчитывает Европамнение

    19:08

    Обучение во время длительных воздушных тревог: Кабмин принял новые правила для школ

    18:55

    Почему Трамп снова разыгрывает украинскую карту: политолог указал на важный нюанс

    18:54

    РФ неожиданно изменила тактику на Донбассе: комбат ВСУ раскрыл детали

    18:21

    "Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

    18:18

    Стирать нужно не только постельное белье: как освежить матрас за копейки

    18:17

    Одна незаметная деталь стиралки может испортить всё: где таится опасностьВидео

    Реклама
    18:12

    РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

    18:06

    "Отвези жену на Бали": жена скандального блогера Люсия Барская ответила военному руганью

    17:59

    Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

    17:54

    В одной из стран ЕС поддержали соглашение Трампа с РФ и осудили удары по российским НПЗ

    17:51

    Как отмыть жир с плиты без дорогой химии: простой трюк с апельсиновыми корками

    17:38

    Как правильно спускать воздух из батарей: эксперты сказали, с какого радиатора начинатьВидео

    17:24

    Зачем поворачивать ручку окна под углом 45 градусов — раскрыта скрытая функция

    17:19

    Зачем класть бумагу и стакан в раковину — секретный трюк перед выездом

    17:16

    Зачем кладут фольгу в пульт от телевизора: трюк из прошлого снова в модеВидео

    17:01

    Как помыть лобовое стекло авто без разводов: эксперты советуют простую смесь

    16:59

    Как использовать старые чашки: 7 практичных идей для декора и наведения порядка

    16:33

    Что носить осенью вместо классического пальто: стилистка показала 4 трендаВидео

    16:21

    Европа обеспечивает две трети разведданных для Украины - глава МИД Франции

    16:20

    Самый счастливый день недели для каждого знака зодиака с 19 по 25 октября 2026 года

    16:16

    Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

    16:08

    Федоров решил попиариться на Старлинке, но Маск быстро поставил его на место — военный Сазонов

    16:05

    ВСУ ударили "Нептунами" по РФ: Зеленский раскрыл новые детали и последствия атаки

    15:58

    "Впервые": Тарас Тополя рассказал о личном счастье

    15:47

    Зачем распылять перекись и соль на пол в ванной: объяснение экспертов

    15:38

    Как Путин использует сделку с Трампом по дизелю: назван тревожный сценарий

    Реклама
    15:25

    Полный рот крови: жена Виктора Павлика испугалась за состояние артиста

    15:24

    Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

    15:22

    Рис получится гораздо ароматнее: что добавить в кастрюлю вместо обычной воды

    15:19

    Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

    14:49

    Помидоры плодоносят в октябре: какие сорта выдерживают холода и не боятся фитофторыВидео

    14:43

    Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

    14:29

    "Меня огорчило": Осадчая впервые высказалась о кумовьях Потапе и Насте

    14:27

    Не дети: ученые назвали основные факторы стресса для молодых мам

    14:02

    Украина возобновила удары по НПЗ РФ, но может прекратить их: Зеленский назвал условие

    13:55

    Неприятный запах в холодильнике исчезнет без химии: помогут два простых ингредиента

    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Интересное
    Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Регионы
    Новости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости Житомира
    Новости шоу бизнеса
    Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
    Лайфхаки и хитрости
    Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять