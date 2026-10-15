Названа новая героиня шоу "Холостячка"

Кратко:
- Актриса Антонина Хижняк станет новой героиней шоу "Холостячка"
- Хижняк отличается ярким характером и острым чувством юмора
Украинская актриса Антонина Хижняк, получившая широкую известность благодаря роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша", станет главной героиней нового сезона романтического реалити-шоу "Холостячка".
В официальном анонсе проекта отметили, что артистка готова к новым отношениям и намерена искать любовь, не пытаясь соответствовать чужим ожиданиям.
"Тоня готова открыть сердце мужчине. Без подстроек, "правильных" слов и игры. Имитировать восхищение, чтобы порадовать чье-то самолюбие - не ее жанр. Она выбирает говорить прямо, любить по-настоящему, быть собой", - говорится в сообщении создателей шоу.
Команда проекта также подчеркнула, что Хижняк отличается ярким характером, острым чувством юмора и искренностью. Зрителям она особенно запомнилась в образе Мотри, чьи реплики из сериала "Поймать Кайдаша" стали популярными цитатами.
"Она точно знает, чего хочет, и не готова соглашаться на меньшее в самом важном - любви", - рассказали представители шоу, представляя новую героиню.
Что известно о личной жизни Антонины Хижняк
Актриса разведена и воспитывает девятилетнего сына Максима. Его отцом является Андрей Якушев, с которым Хижняк состояла в браке. В июне 2017 года у пары родился ребенок, однако в 2019 году супруги расстались.
После развода артистка встречалась с актером Александром Боднарем. Позже Хижняк сообщила, что снова влюблена, но предпочла не раскрывать имя своего избранника.
Актриса старается оберегать личную жизнь от публичного внимания и не делится подробностями романтических отношений. Теперь поклонники смогут узнать больше о ее взглядах на любовь и о том, какого мужчину она хотела бы видеть рядом с собой, благодаря участию в новом сезоне "Холостячки".
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О персоне: Антонина Хижняк
Антонина Хижняк - украинская актриса театра, кино и дубляжа. Наиболее известна ролью Мотри Кайдаш в сериале "Поймать Кайдаша" (2020). Официальный украинский голос шведской актрисы Алисии Викандер.
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