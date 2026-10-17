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"Я его потерял": Решетник раскрыл, что произошло с "Холостяком" Топольским

Кристина Трохимчук
17 октября 2026, 05:55
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Григорий Решетник пролил свет на судьбу главного героя 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекса Топольского.
Где сейчас Алекс Топольский
Где сейчас Алекс Топольский / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Топольский, Григорий Решетник

Вы узнаете:

  • Как Григорий Решетник объяснил исчезновение Александра Топольского
  • Чем сейчас занимается скандальный "Холостяк"

Шоумен и бессменный ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник пролил свет на жизнь главного героя 12-го сезона Алекса Топольского. В интервью РБК-Украина он рассказал, где может находиться участник шоу.

После завершения проекта скандальный разрыв Топольского с победительницей Катериной Лозовицкой обернулся публичными обвинениями. Более того, от Алекса отвернулись даже близкие люди. В частности, его друг детства Слава Демин прекратил с ним всякое общение. Решетник отметил, что Алекс был харизматичным парнем, но в какой-то момент просто "затерялся" в собственной реальности.

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Куда пропал Александр Топольский
Куда пропал Александр Топольский / фото: instagram.com, Александр Топольский

"Я ничего плохого о нем не могу сказать. Спасибо ему за сезон. Нормальный был парень, но как-то потом началась полномасштабная война, может стрессы, и потерялся. Он классный, талантливый, харизматичный парень, но просто исчез", - поделился Григорий.

Решетник признался, что не поддерживает связь с Топольским и почти ничего не знает о его судьбе. По словам ведущего, даже бывшая избранница Алекса Катерина Лозовицкая не располагает информацией о том, где он сейчас. В то же время Григорий продолжает дружить с другими участниками проекта - Никитой Добрыниным, Дашей Квитковой, Михаилом Заливако, Максом Михайлюком и Яной Станишевской, которая стала крестной мамой его среднего сына Дмитрия.

Григорий Решетник - Холостяк
Григорий Решетник - Холостяк / фото: instagram.com, Григорий Решетник

"Он что-то на Бали переехал, начал писать, запутался в языках - украинский, русский. Вообще как-то потерялся в своем каком-то мировосприятии, мировоззрении. Я его потерял. Я вот Катерину Лозовицкую видел недавно и спрашиваю, она говорит: "Гриш, тоже не знаю", - резюмировал ведущий.

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О персоне: Григорий Решетник

Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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