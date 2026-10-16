Звезда сериала "Шерлок" тайно женился на коллеге, которая младше его на 21 год

О переменах в личной жизни пары стало известно благодаря одной приметной детали во время их совместного появления на Лондонском кинофестивале.

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Звезда сериала "Шерлок" тайно женился на коллеге / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

Мартин Фримен во второй раз женился в 55 лет

Избранница Фримена работает актрисой, сценаристом и продюсером

Артисты состоят в отношениях около шести лет

Британский актер Мартин Фримен, прославившийся благодаря роли доктора Джона Ватсона в сериале "Шерлок", во второй раз женился в 55 лет. Его избранницей стала французская актриса Рэйчел Бенаисса, которая младше артиста на 21 год. О переменах в личной жизни пары стало известно благодаря одной приметной детали во время их совместного появления на Лондонском кинофестивале.

Как сообщает The Sun, актеры состоят в отношениях около шести лет, однако новостью о свадьбе публично не делились. Предполагается, что они узаконили свои отношения еще в начале 2026 года и решили сохранить это событие в тайне.

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Подозрения относительно брака возникли после того, как на безымянных пальцах обоих артистов заметили обручальные кольца. На светском мероприятии Фримен и Бенаисса появились в сдержанных нарядах, но именно украшения привлекли внимание к изменениям в их отношениях.

Чем известна Рэйчел Бенаисса

Избранница Фримена работает актрисой, сценаристом и продюсером. Она участвовала в проектах "Обыкновенные люди", "Этим путем вверх", а также снялась в романтической комедии Netflix "Ирландское желание".

Роман между актерами начался в 2020 году. За это время им удавалось сохранять личную жизнь вдали от пристального внимания публики, поэтому предполагаемая свадьба стала неожиданностью для поклонников.

Первый брак Мартина Фримена

До отношений с Бенаиссой актер более 16 лет был вместе с британской актрисой Амандой Аббингтон. Зрители знают их не только по совместной жизни, но и по сериалу "Шерлок", в котором они сыграли супругов Джона и Мэри Ватсон. Главную роль в проекте исполнил Бенедикт Камбербэтч.

Фримен и Аббингтон расстались в 2016 году. Среди причин разрыва актриса называла длительные периоды разлуки, связанные с работой над разными проектами.

У бывших партнеров двое детей: 20-летний сын Джо и 18-летняя дочь Грейс. Несмотря на завершение романтических отношений, им удалось сохранить дружеское общение.

Теперь, если информация о тайной свадьбе подтвердится, Фримен начинает новый этап жизни вместе с Рэйчел Бенаиссой.

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О персоне: Мартин Фримен Мартин Фримен - британский актёр кино, телевидения и театра, лауреат премий "Эмми" и BAFTA, а также номинант на "Золотой глобус". Наибольшую мировую известность ему принесли роли обычных, но харизматичных и глубоких персонажей, попавших в необычные обстоятельства. Исполнил роль доктора Джона Ватсона в детективном сериале "Шерлок" от BBC (2010-2017), где он сыграл в дуэте с Бенедиктом Камбербэтчем. Долгое время (более 16 лет) Мартин состоял в отношениях с актрисой Амандой Аббингтон, которая сыграла его экранную супругу Мэри Ватсон в "Шерлоке". У них двое общих детей - сын Джо и дочь Грейс. Пара рассталась в 2016 году. В 2026 году стало известно, что 55-летний актёр впервые официально женился. Его супругой стала французская актриса и сценаристка Рэйчел Бенаисса, с которой они встречаются с 2020 года.

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