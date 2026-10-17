"Как не рожала": Анна Кошмал удивила изменениями после второй беременности

Актриса показала, как менялось ее тело во время беременности и после рождения второго ребенка.

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Анна Кошмал показала фигуру после вторых родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

Вы узнаете:

Как Анна Кошмал поддерживала форму во время беременности

Чем актриса удивила поклонников

Известная украинская актриса Анна Кошмал показала трансформацию своего тела до и после рождения второго ребенка. Артистка продемонстрировала в Instagram впечатляющий путь, который прошла за последние полтора года.

Звезда украинских сериалов никогда не скрывала, что спорт и йога являются неотъемлемой частью ее жизни. Еще до беременности Анна выполняла сложные асаны и решила не оставлять любимое хобби. Актриса продолжала заниматься йогой, поражая подписчиков кадрами со сложными стойками на голове даже с большим животом. После рождения ребенка к занятиям мамы присоединилась и дочка - на некоторых кадрах малышка увлеченно ползает рядом.

видео дня

Анна Кошмал делает стойку на голове во время беременности / скрин из видео

После рождения дочери Кошмал не стала изнурять себя жесткими ограничениями, а дала организму возможность восстанавливаться в спокойном и гармоничном темпе, постепенно возвращаясь к тренировкам.

"На видео примерно два года моей жизни, всему свое время. Главное - любить и заботиться о здоровье", - поделилась актриса.

Фигура Анны Кошмал восхитила поклонников / скрин из видео

Поклонники бурно отреагировали на публикацию, засыпав Анну комплиментами за ее невероятную силу воли, гибкость и бережное отношение к своему телу.

"Вы невероятно крутая. А стойка на голове, будучи беременной - это просто вау!"

"Вам наверняка стало грустно делать упражнения, и вы решили родить напарницу"

"Фигура огонь, как и не рожала"

Видео с Анной Кошмал смотрите тут.

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О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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