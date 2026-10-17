"Как не рожала": Анна Кошмал удивила изменениями после второй беременности

Вы узнаете:
- Как Анна Кошмал поддерживала форму во время беременности
- Чем актриса удивила поклонников
Известная украинская актриса Анна Кошмал показала трансформацию своего тела до и после рождения второго ребенка. Артистка продемонстрировала в Instagram впечатляющий путь, который прошла за последние полтора года.
Звезда украинских сериалов никогда не скрывала, что спорт и йога являются неотъемлемой частью ее жизни. Еще до беременности Анна выполняла сложные асаны и решила не оставлять любимое хобби. Актриса продолжала заниматься йогой, поражая подписчиков кадрами со сложными стойками на голове даже с большим животом. После рождения ребенка к занятиям мамы присоединилась и дочка - на некоторых кадрах малышка увлеченно ползает рядом.
После рождения дочери Кошмал не стала изнурять себя жесткими ограничениями, а дала организму возможность восстанавливаться в спокойном и гармоничном темпе, постепенно возвращаясь к тренировкам.
"На видео примерно два года моей жизни, всему свое время. Главное - любить и заботиться о здоровье", - поделилась актриса.
Поклонники бурно отреагировали на публикацию, засыпав Анну комплиментами за ее невероятную силу воли, гибкость и бережное отношение к своему телу.
"Вы невероятно крутая. А стойка на голове, будучи беременной - это просто вау!"
"Вам наверняка стало грустно делать упражнения, и вы решили родить напарницу"
"Фигура огонь, как и не рожала"
Видео с Анной Кошмал смотрите тут.
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О персоне: Анна Кошмал
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
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