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Ирина Федишин впервые вышла на связь после трагической потери дочери - детали

Кристина Трохимчук
17 октября 2026, 10:42
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Артистка обратилась к поклонникам и коллегам.
Ирина Федишин потеряла дочь
Ирина Федишин потеряла дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Човнык, Ирина Федишин

Вы узнаете:

  • Что известно о трагедии в семье Ирины Федишин
  • Что певица написала поклонникам после потери дочери

Известная украинская певица Ирина Федишин, которая пережила страшную трагедию - потерю долгожданной дочери, впервые вышла на связь с поклонниками. Артистка опубликовала обращение в своем Instagram.

Звезда разместила в соцсети лаконичную сторис на белом фоне с изображением розового сердца. Певица поблагодарила всех неравнодушных за поддержку в эти невероятно тяжелые дни для ее семьи. Артистку тронуло море слов сочувствия от поклонников и коллег по сцене.

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Ирина Федишин обратилась к поклонникам
Ирина Федишин обратилась к поклонникам / фото: instagram.com, Ирина Федишин

"Спасибо, что вы рядом…" - написала Ирина Федишин.

Напомним, вечером 13 октября трагическое известие сообщил продюсер и муж певицы Виталий Човник. Продюсер признался, что потеря дочери и сложные роды едва не унесли жизнь самой Ирины.

Ирина Федишин
Ирина Федишин - семья / фото: instagram.com, Ирина Федишин

"Мы потеряли нашу маленькую доченьку. Мое сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни. Болит ужасно. И самое страшное, что в тот день я мог потерять не только дочь, но и свою любимую жену. Ира пережила тяжелейшие роды, сложную операцию и большую потерю крови. Врачи боролись за ее жизнь. Тот день навсегда останется для меня днем наибольшей потери, но вместе с тем и вторым днем рождения моей жены", - поделился Виталий Човник.

Ирина Федишин
Ирина Федишин / инфографика: Главред

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О персоне: Ирина Федишин

Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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