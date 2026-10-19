'Сейчас с бывшим': Лорак сделала неожиданное заявление о Мурате Налчаджиоглу

Предательница Украины помирилась с бывшим мужем.

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Ани Лорак - отношения с Муратом Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу

Вы узнаете:

В каких отношениях Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Почему пара развелась

Скандально известная певица-предательница Ани Лорак, которая много лет строит карьеру в России и замалчивает войну против Украины, неожиданно поделилась откровениями о личной жизни. Артистка рассказала росСМИ об отношениях с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу.

Спустя несколько лет после болезненного развода певица и ее бывший муж смогли найти общий язык ради воспитания дочери Софии. Лорак заявила, что залогом мирного общения стало умение правильно выстраивать границы.

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Ани Лорак - личная жизнь / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Главное - научиться выстраивать правильные отношения со всеми. У меня сейчас с бывшим все хорошо: мы нашли общий язык, потому что у нас есть ребенок", - поделилась исполнительница.

Кроме того, артистка обратилась к женщинам с призывом не терпеть токсичных партнеров, заявив, что каждая заслуживает лучшего отношения.

"Каждая девочка - настоящая дива. Она заслуживает самого лучшего, а не мужчины, который причиняет боль или ведет себя как нарцисс", - заявила Лорак.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью Софией / фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак - развод

Пара официально узаконила свои отношения в августе 2009 года, сыграв пышную свадьбу. Вскоре у супругов родилась долгожданная дочь София. Летом 2018 года в прессу попали компрометирующие кадры, на которых Мурат Налчаджиоглу был замечен в киевском ночном клубе в компании другой женщины. Долгое время певица хранила молчание, но в январе 2019 года пара официально оформила развод.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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