Ангел Victoria's Secret вышла на подиум спустя месяц после родов и поразила фигурой

Вы узнаете:
- Барбара Палвин появилась на шоу Victoria's Secret
- Как выглядит модель спустя месяц после родов
Знаменитая супермодель Барбара Палвин поразила поклонников и мир моды невероятным возвращением на подиум. Спустя месяц после рождения дочери от актера Дилана Спроуса звезда блестяще выступила на грандиозном шоу Victoria's Secret, продемонстрировав фигуру в двух эффектных образах. Видео с дефиле модели появилось в TikTok.
Малышка появилась на свет 7 сентября, но это не помешало звездной маме вернуться к работе. Во время первого выхода Барбара покорила зрителей роскошным белоснежным боди, щедро усыпанным сверкающими кристаллами и пайетками. Завершением образа стали массивные ажурные крылья.
Для второго выхода модель облеклась в романтический образ - короткое розово-белое платье с оборками, принтом, имитирующим рукописный текст, и полупрозрачной тканью, сквозь которую проглядывал розовый бюстгальтер.
Поклонников в сети и зрителей в зале покорила бурная реакция мужа модели, актера Дилана Спроуса. Он с огромным энтузиазмом поддерживал любимую, снимая ее триумфальное шествие на телефон и не скрывая восхищения. Сама Барбара сияла от счастья, ослепительно улыбаясь публике. В комментариях пользователи также осыпали модель комплиментами.
"Она настоящий ангел".
"Самый красивый ангел - она заслуживает крылья размером во всю сцену".
"Напоминаю вам, что она стала мамой всего шесть недель назад!"
Дефиле Барбары Палвин на шоу Victoria's Secret смотрите тут.
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О персоне: Барбара Палвин
Барбара Палвин - венгерская топ-модель и актриса, супруга Дилана Спроуса, сообщает Википедия. Дебютировав на Victoria's Secret Fashion Show в 2012 году, в марте 2019-го она вошла в историю как первая венгерская модель, получившая официальный статус "ангела" бренда, с которым сотрудничала до 2021 года. После возобновления легендарного шоу Барбара вернулась на подиум в 2024–2025 годах, а в октябре 2026 года совершила триумфальное дефиле на Victoria's Secret Fashion Show в Лос-Анджелесе всего через шесть недель после рождения дочери Сильвии.
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