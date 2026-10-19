"Обнаружила у себя": Надя Дорофеева рассказала об опухоли в груди

Вы узнаете:
- Какую опухоль обнаружили у Нади Дорофеевой
- Что она посоветовала поклонникам
Известная украинская певица Надя Дорофеева обратилась к поклонникам с напоминанием о необходимости регулярно заботиться о своем здоровье. В рамках месяца осведомленности о раке молочной железы артистка рассказала в Instagram, с каким диагнозом столкнулась в прошлом.
Как выяснилось, еще примерно в 2017 году у исполнительницы диагностировали фиброаденому - доброкачественное образование в молочной железе. С тех пор звезда регулярно следит за своим состоянием и проходит медицинские обследования.
"Это фото - напоминание вам от меня, что октябрь является месяцем осведомленности о раке молочной железы и повод наконец-то записаться на чекап, если давно откладывали", - написала Надя Дорофеева.
Благодаря своевременной диагностике опухоль удалось обнаружить на ранней стадии. Врачи провели успешную операцию по его удалению. Сейчас певица здорова и призывает не игнорировать регулярные обследования.
"Именно благодаря своевременной диагностике я когда-то обнаружила у себя фиброаденому и удалила ее. Советую вам найти своего врача, которому доверяете. Берегите себя", - пожелала артистка.
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Также поклонники народной артистки Украины Натальи Бучинской встревожены тревожными новостями о ее здоровье. 49-летняя певица перенесла неприятный несчастный случай, в результате которого получила серьезные травмы из-за неудачного падения.
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О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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