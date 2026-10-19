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"Обнаружила у себя": Надя Дорофеева рассказала об опухоли в груди

Кристина Трохимчук
19 октября 2026, 17:43
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Певица поделилась с поклонниками непростым личным опытом.
Надя Дорофеева - опухоль
Надя Дорофеева - опухоль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Вы узнаете:

  • Какую опухоль обнаружили у Нади Дорофеевой
  • Что она посоветовала поклонникам

Известная украинская певица Надя Дорофеева обратилась к поклонникам с напоминанием о необходимости регулярно заботиться о своем здоровье. В рамках месяца осведомленности о раке молочной железы артистка рассказала в Instagram, с каким диагнозом столкнулась в прошлом.

Как выяснилось, еще примерно в 2017 году у исполнительницы диагностировали фиброаденому - доброкачественное образование в молочной железе. С тех пор звезда регулярно следит за своим состоянием и проходит медицинские обследования.

видео дня
Надя Дорофеева удалила опухоль
Надя Дорофеева удалила опухоль / фото: instagram.com, Надя Дорофеева

"Это фото - напоминание вам от меня, что октябрь является месяцем осведомленности о раке молочной железы и повод наконец-то записаться на чекап, если давно откладывали", - написала Надя Дорофеева.

Благодаря своевременной диагностике опухоль удалось обнаружить на ранней стадии. Врачи провели успешную операцию по его удалению. Сейчас певица здорова и призывает не игнорировать регулярные обследования.

Надя Дорофеева - лечение
Надя Дорофеева - лечение / фото: t.me/thisisdorofeeva

"Именно благодаря своевременной диагностике я когда-то обнаружила у себя фиброаденому и удалила ее. Советую вам найти своего врача, которому доверяете. Берегите себя", - пожелала артистка.

инфографика Надя Дорофеева
инфографика Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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Также поклонники народной артистки Украины Натальи Бучинской встревожены тревожными новостями о ее здоровье. 49-летняя певица перенесла неприятный несчастный случай, в результате которого получила серьезные травмы из-за неудачного падения.

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О персоне: Надя Дорофеева

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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