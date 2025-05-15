Жан Беленюк сделал комплимент Юлии Тимошенко, и показал с ней сэлфи без фильтров

Беленюк рассказал, каким спортом планирует заняться с лидером "Батьківщини".

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Жан Беленюк новости - депутат показал, как Юлия Тимошенко выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Кратко:

Жан Беленюк показал фото с Юлией Тимошенко

Он рассказал, во что хочет сыграть с деятельницей

После выступления на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году Жан Беленюк, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, объявил о завершении карьеры в большом спорте. Впрочем, от спорта полностью он не отказался.

Более того - в Верховной раде (Беленюк - депутат от партии "Слуги народа" с 2019 года) он нашел для себя достойного спарринг-партнера. Об этом деятель сообщил в своем Telegram-канале.

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Жан Беленюк увлекается настольным теннисом, и договорился о проведении общего дружеского матча с Юлией Тимошенко, лидером партии "Батьківщина". Депутат назвал Юлию Владимировну очаровательной, и показал сэлфи с ней - без ретуши и со всем знакомой косой на голове.

Жан Беленюк новости - депутат показал, как Юлия Тимошенко выглядит сейчас / t.me/zhanbeleniuk

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Кто такой Жан Беленюк? Жан Беленюк – украинский спортсмен и политик. Борец греко-римского стиля. Многократный чемпион мира и Европы, призер этих соревнований, чемпион Олимпийских игр в Токио (2020), серебряный (2016) и бронзовый призер Олимпийских игр (2024), первый в истории Украины борец, выигравший три медали на Олимпийских играх, чемпион и серебряный призер Европейских игр (2019, 2015), бронзовый призер Универсиады (2013). Заслуженный мастер спорта Украины. Народный депутат IX созыва, первый афроукраинец – депутат ВРУ.

Кто такая Юлия Тимошенко? Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

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