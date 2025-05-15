Teresa & Maria по-грузински: участница Евровидения-2025 из Грузии повторила образ Jerry Heil

Во втором полуфинале Евровидения Mariam Shengelia, похоже, вдохновлялась украинками.

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Евровидение-2025 второй полуфинал - номер Mariam Shengelia был похож на Teresa & Maria / коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

15 мая в Базеле прошел второй полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2025. По номером 10 на сцену вышла конкурсантка из Грузии - Mariam Shengelia с песней "Freedom".

Прекрасные вокальные данные, динамичная песня, красивые национальные танцы в традиционных костюмах - все это сделало номер Мариам особенным. Если бы не одно но.

Похоже, режиссеры номера артистки во время создания образа и декораций вдохновлялись участницами Евровидения-2024 из Украины. В частности Jerry Heil, которая также в светлом платье исполняла "Teresa & Maria" - песня, которая в итоге принесла ей и Alyona Alyona 3 место на конкурсе.

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Mariam Shengelia на Евровидении-2025 / Скриншот YouTube

Mariam Shengelia на Евровидении-2025 / Скриншот YouTube

Mariam Shengelia на Евровидении-2025 / Скриншот YouTube

А так выглядела сцена в 2024 году на Евровидении во время исполнения "Teresa & Maria" Jerry Heil и Alyona Alyona.

Jerry Heil на Евровидении-2024 / instagram.com/thejerryheil

Впрочем, это был не единственны оммаж на "Teresa & Maria" Jerry Heil и Alyona Alyona. Скала еще раз мелькнула во втором полуфинале Евровидения-2025 - у Klavdia из Греции. Во время ее исполнения "Asteromáta" сцена выглядела вот так:

Klavdiа на Евровидении-2025 / фото: скрин видео

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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