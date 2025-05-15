Тишина перед решительным шагом: Зеленские вышли к украинцам в неожиданных образах

Елена Зеленская вместе с мужем поздравили украинцев с Днем вышиванки.

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Владимир и Елена Зеленские в День вышиванки / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, instagram.com/zelenskyy_official/

Вы узнаете:

В каких вышиванках Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев

Какие орнаменты украшают образ Зеленской

Супруги Зеленские 15 мая поздравили украинцев с Днем вышиванки и Днем семьи. В соцсетях пара Владимира и Елены появилось в интересных вышиванках с глубоким значением.

"Сегодня - об очень важном: наших корнях, семье. Смыслы, которые в этом году объединены одной датой. В каждом узоре украинских вышиванок - сила рода, традиций, истории. Сила многих людей, благодаря которым мы все есть. Связь, которая передается между поколениями и которую мы должны беречь и ценить. Обязательно сохраним и передадим украинское, наше родное, следующим поколениям. С Днем вышиванки и Днем семьи, Украина!", - говорится в сообщении президента Украины.

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Образ Владимира Зеленского

В этом году украинский президент на День вышиванки надел черно-красную рубашку от бренда мужской одежды дизайнера Эльвиры Гасановой - DAMIRLI.

"Калина - символ крови, пролившейся за Украину, символ несокрушимости, национальной идентичности и вечного возрождения. Белый контур вокруг ягод - как защита и свет, который оберегает корни. Его форма напоминает структуру пчелиных сот - символ силы общества, порядка и выносливости, единства. Черный цвет - не о трауре. Он о достоинстве в сложные времена, о концентрации воли, о тишине перед решительным шагом...", - описывают рубашку ее авторы.

Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины выбрала полтавскую молочную вышиванку от Etnodim из совместной коллекции с музеем Ивана Гончара.

"Широкий рукав сплошь зашивали орнаментами, но благодаря ажурным техникам, вырезание и мережка, он не был перегружен. Орнамент: сетка из ромбов, в каждый из которых вписано деревце. Мотив цветка, который увенчивает деревце, перекликается с мотивом звезды, вышитой на нагрудниках, что создает совершенную и целостную композицию", - описывает свою рубашку бренд.

Добавим, что Елена Зеленская уже не впервые появляется на публике именно в этой вышиванке. Она ее также надевала во время визита в Джорджтаунский университет в США.

Первая леди в Джорджтаунском университете / фото: president.gov.ua

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Елена Зеленская - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что Елена Зеленская продемонстрировала элегантность и сдержанность во время прощальной церемонии с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская побывала в Финляндии вместе со своим мужем - президентом Украины Владимиром Зеленским, где удивила всех своим видом.

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Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская - жена президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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