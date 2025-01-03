"Не так страшно": Зеленская высказалась о возможном втором президентстве мужа

Елена Зеленская всегда на стороне мужа.

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Елена Зеленская дала новое интервью вместе с мужем / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Кратко:

Елена Зеленская поддерживает Владимира Зеленского во всем

Первая леди рассказала о трудностях

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как относится к тому, что ее муж Владимир Зеленский может переизбраться на пост президента во второй раз.

В эфире национального телемарафона Зеленская поделилась, что поддержит любое решение мужа.

"Мне кажется, я, как жена, должна поддерживать любое решение. Популярное оно будет в нашей семье или нет - уже второй вопрос. Мне кажется, второй раз это уже не так страшно, как впервые, поэтому... Конечно, я не хотела бы прожить в этом эмоциональном состоянии всю жизнь", - отметила первая леди.

Также Елена призналась, что после начала полномасштабной войны в Украине начался самый сложный период.

"И любой выбор я поддержу и буду радоваться, пожалуй", – добавила первая леди.

Смотрите видео интервью Зеленских:

Елена Зеленская / инфографика: Главред

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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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