Вызвал вопросы: стилист оценила образы первых леди на похоронах Папы Римского

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- Какие наряды выбрали первые леди на похороны Папы Римского
- Придерживались ли они дресс-кода
26 апреля в Ватикане состоялась прощальная церемония с Папой Римским Франциском. Мероприятие собрало мировых лидеров и их жен, которые, согласно дресс-коду, должны были появиться в сдержанных черных нарядах.
Стилист и эксперт по международному деловому протоколу Галина Денисюк специально для Главред проанализировала образы первых леди, посетивших церемонию.
Елена Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для церемонии черный наряд с юбкой длины миди от украинского бренда ELENAREVA, черные капроновые колготы и черные туфли. Голову первая леди не покрывала, что, хотя и не является обязательным, традиционно считается признаком уважения к протоколу Ватикана.
"Елена Зеленская продемонстрировала элегантность и сдержанность. Ее образ идеально соответствовал протоколу: минимализм кроя, отсутствие лишних акцентов, очень грамотная длина юбки и рукавов. Это образец современного уважения к традициям", - отметила стилист.
Мелания Трамп
Первая леди США Мелания Трамп появилась на похоронах в черном пальто-жакете с пуговицами, кружевных перчатках и кружевной мантилье. Ее образ был выдержан в традиционном католическом стиле, что подчеркивает ее уважение к церемонии и религиозным традициям.
"Мелания Трамп выглядела безупречно с точки зрения протокола. Она хорошо понимает каноны официальных церемоний. Ее образ был выверенным до мелочей - платье идеально подчеркивало фигуру, но без всякого намека на провокацию или излишнюю эмоциональность", - отметила Галина Денисюк.
Бриджит Макрон
Первая леди Франции Бриджит Макрон выбрала для церемонии ансамбль от бренда Louis Vuitton - платье, которое закрывало колени и имело длинные рукава, а также необычное пальто с большими пуговицами. Она пришла без покрытой головы.
"Образ Бриджит Макрон выглядел элегантно, но вызвал определенные вопросы по соблюдению протокола. По традиции Ватикана, женщины должны покрывать голову на таких церемониях. Ее стиль - бесспорно французский шик: легкость, уверенность, идеальные линии. Однако для такого мероприятия образ мог быть более сдержанным", - рассказала Денисюк.
Также Денисюк резюмировала, что соблюдение протокола - символ уважения уважения к той стране, в которой находишься.
"Первая леди всегда представляют не только себя, но и свою страну. На церемониях такого уровня важно совместить соблюдение традиций, культуру момента и собственное достоинство. Среди всех образов наиболее соответствующими протоколу я бы отметила Елену Зеленскую и Меланию Трамп. Бриджит Макрон, как всегда, осталась верной своему французскому стилю, однако в контексте похорон ее образ был слишком легким", - добавила стилист.
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Кто такой Папа Франциск?
Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.
25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.
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