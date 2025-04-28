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Вызвал вопросы: стилист оценила образы первых леди на похоронах Папы Римского

Элина Чигис
28 апреля 2025, 13:04
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Галина Денисюк лаконично описала стиль первых леди трех стран.
Бриджит Макрон, Мелания Трамп, Елена Зеленская
Образы первых леди на похоронах Папы Римского / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Бриджит Макрон, Мелания Трамп, Елена Зеленская

Читайте подробно:

  • Какие наряды выбрали первые леди на похороны Папы Римского
  • Придерживались ли они дресс-кода

26 апреля в Ватикане состоялась прощальная церемония с Папой Римским Франциском. Мероприятие собрало мировых лидеров и их жен, которые, согласно дресс-коду, должны были появиться в сдержанных черных нарядах.

Стилист и эксперт по международному деловому протоколу Галина Денисюк специально для Главред проанализировала образы первых леди, посетивших церемонию.

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Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для церемонии черный наряд с юбкой длины миди от украинского бренда ELENAREVA, черные капроновые колготы и черные туфли. Голову первая леди не покрывала, что, хотя и не является обязательным, традиционно считается признаком уважения к протоколу Ватикана.

Елена Зеленская на похоронах Папы Римского на похоронах Папы Римского
Елена Зеленская на похоронах Папы Римского / фото: t.me, Елена Зеленская

"Елена Зеленская продемонстрировала элегантность и сдержанность. Ее образ идеально соответствовал протоколу: минимализм кроя, отсутствие лишних акцентов, очень грамотная длина юбки и рукавов. Это образец современного уважения к традициям", - отметила стилист.

Мелания Трамп

Первая леди США Мелания Трамп появилась на похоронах в черном пальто-жакете с пуговицами, кружевных перчатках и кружевной мантилье. Ее образ был выдержан в традиционном католическом стиле, что подчеркивает ее уважение к церемонии и религиозным традициям.

Мелания Трамп на похоронах Папы Римского
Мелания Трамп на похоронах Папы Римского / фото: instagram.com, Мелания Трамп

"Мелания Трамп выглядела безупречно с точки зрения протокола. Она хорошо понимает каноны официальных церемоний. Ее образ был выверенным до мелочей - платье идеально подчеркивало фигуру, но без всякого намека на провокацию или излишнюю эмоциональность", - отметила Галина Денисюк.

Бриджит Макрон

Первая леди Франции Бриджит Макрон выбрала для церемонии ансамбль от бренда Louis Vuitton - платье, которое закрывало колени и имело длинные рукава, а также необычное пальто с большими пуговицами. Она пришла без покрытой головы.

Брижит Макрон на похоронах Папы Римского
Бриджит Макрон на похоронах Папы Римского / фото: скрин instagram.com/beautifulpeoplepr/

"Образ Бриджит Макрон выглядел элегантно, но вызвал определенные вопросы по соблюдению протокола. По традиции Ватикана, женщины должны покрывать голову на таких церемониях. Ее стиль - бесспорно французский шик: легкость, уверенность, идеальные линии. Однако для такого мероприятия образ мог быть более сдержанным", - рассказала Денисюк.

Также Денисюк резюмировала, что соблюдение протокола - символ уважения уважения к той стране, в которой находишься.

"Первая леди всегда представляют не только себя, но и свою страну. На церемониях такого уровня важно совместить соблюдение традиций, культуру момента и собственное достоинство. Среди всех образов наиболее соответствующими протоколу я бы отметила Елену Зеленскую и Меланию Трамп. Бриджит Макрон, как всегда, осталась верной своему французскому стилю, однако в контексте похорон ее образ был слишком легким", - добавила стилист.

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Кто такой Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.

25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

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