Бывшая стилистка Студии Квартал 95 защищает Украину на фронте: "Есть личная цель - отомстить"

Шура Рязанцева пошла служить в ВСУ - стилистка в стрелковой роте / instagram.com/sh.proudtobeukrainian

Стилист, художник по костюмам, которая сотрудничала со Студией Квартал 95, Шура Рязанцева, отправилась защищать Украину в составе ВСУ. 24 февраля она пошла в военкомат и была отправлена в Гостомель.

Сейчас Рязанцева (позывной "Ялта", в честь города, откуда она родом), служит в стрелковой роте на границе с Беларусью. Во время короткого визита в Киев она дала интервью для Настоящего времени, в котором рассказала, почему ушла на фронт, поделилась страшно ли ей на войне, и планирует ли возвращаться в мир шоу-бизнеса, когда Украина одержит победу над оккупантами.

Ялта рассказывает, что вопрос о том, идти или не идти на войну для нее даже не стоял. В 2014 году она была одной из первых, кто оказался в российском плену, а в 2022 году у нее появилась возможность отомстить.

"На самом деле это было давно предначертано. Потому что я родилась в семье военных. У меня отец военный летчик. Конкретно если говорить обо мне, то в 14-м году, я была в плену в Крыму. Мы были первыми пленными из активистов Авто Майдана на тот момент. Мы были недолго, но поверьте одного дня достаточно, чтобы понять, что такое русский мир. У них нет ничего святого. И вот тогда я для себя все поняла. Не могу сказать, что моя история началась 24-го числа. Нет, она началась тогда. Потому что по сей день у меня есть личная какая-то цель – отомстить. Они у меня забрали все. Они забрали моего отца, мою землю, виноградник", - рассказывает Рязанцева.

Она отмечает - воевать ей не страшно. Сослуживцы стали для нее настоящей семьей, которой она доверяет. "Не страшно лишь потому, что ты осознанно понимаешь, что ты здесь делаешь. И что рядом с тобой есть люди, на которых ты можешь положиться. Ты порой даже маме, сестре или брату не можешь позвонить и доверить такие вещи, которые ты можешь доверить своим побратимам. И как бы ни кричал на тебя старший сержант, командир – ты на войне, ты в армии", - говорит Ялта.

К прежней жизни военная возвращаться не желает. Раньше, по словам Шуры, она была "меркантильной телкой", сейчас же она мечтает о семье: "Главное – остаться живой. Это самое главное. Не вернусь (в шоу-бизнес - прим. редактора). Я буду дальше служить. И главное – родить ребеночка".

Напомним, ранее Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

Также Израильский фокусник и менталист Ури Геллер обратился к президенту Путину с предупреждением: если он примет решение использовать ядерное оружие, боеголовки развернутся против России и ее народа.

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