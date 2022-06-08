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Попал под ракетный удар: солист "Антител" чуть не погиб на фронте: как это было

8 июня 2022, 14:07

Солиста группы спасло чудо.

тарас тополя
Тарас Тополя рассказал о счастливой случайности/ инстаграм

Украинский певец, солист группы "Антитіла" Тарас Тополя, который с первых дней войны ушел в ТРО защищать страну от российского агрессора, признался, что едва не погиб на фронте. Артист попал под ракетный удар.

Об этом звезда рассказал телеканалу СТБ. Как заявил Тополя, его спасло случайное опоздание.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – вспомнил Тополя.

Известно, что на данный момент певец защищает Харьковщину. По его словам там еще "горячо" и много приверженцев "русского мира".

Напомним, ранее телеведущая Маричка Падалко в эфире программы ЖЗЛ, которая выходит на 1+1, рассказала о том, как началась война и о том, как справлялась их семья с этой ситуацией.

В частности, Падалка рассказала, что ее муж Егор Соболев задолго до войны был готов защищать Украину, вступил в тероборону и проходил специальные учения. По ее словам, за несколько часов до войны он вывез их троих детей во Львовскую область, что сильно облегчило принятие решений для Марички.

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