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"Написал проклятия родителям из России": Маричка Падалко рассказала, каким вышел Соболев из Ирпеня

26 апреля 2022, 10:48

Телеведущая рассказала о дне начала военного вторжения россии в Украину.

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Маричка Падалко и Егор Соболев, который защищает Украину/Instagram Марички Падалко

Телеведущая Маричка Падалко в эфире программы ЖЗЛ, которая выходит на 1+1, рассказала о том, как началась война и о том, как справлялась их семья с этой ситуацией.

В частности, Падалка рассказала, что ее муж Егор Соболев задолго до войны был готов защищать Украину, вступил в тероборону и проходил специальные учения. По ее словам, за несколько часов до войны он вывез их троих детей во Львовскую область, что сильно облегчило принятие решений для Марички.

Телеведущая также рассказала, что Соболев проклял собственных родителей, которые живут в россии. Он разорвал отношения с матерью и отцом из-за их позиции по войне в Украине.

"Когда мы с Егором только простились, вот в тот день 24-го числа, я знаю, насколько его любят родители, и я знаю, что любовь родителей – это лучшая защита, я сразу начала писать его маме, чтобы она за него молилась". В ее словах было очень много переживаний за сына, чтобы с нами все было хорошо", – вспомнила телезвезда.

"Но потом, когда Егор начал общаться с родителями, он понял, что это сугубо переживание за него, но никакого осуждения того, что россия здесь делает. Он сказал им больше ему не писать", - рассказала она.

Окончательно же точка в общении была поставлена ​​после того, как Соболев, участвовавший в освобождении Ирпеня, собственными глазами увидел ужасы, совершенные оккупантами.

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"Егор, когда вышел из Ирпеня, я так понимаю, что он там увидел гораздо больше, чем мне рассказал, потому что я это прочла в его переписке с мамой. Он им написал все, что думает о России, о них, все что он там увидел, изнасилованных девушек возраста нашей младшей дочери, ну и написал им и их стране проклятие", - поделилась Падалко.

Ранее украинская телеведущая канала 1+1 Маричка Падалко не сумела сдержать слез во время прямого эфира. Во время Марафона новостей к беседе присоединился Тарас Тополя, лидер группы Антитела, который сейчас служит в ТРО ЗСУ. Ему Падалко призналась, что сегодня ее последний совместный эфир с телеведущим Русланом Сеничкиным.

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