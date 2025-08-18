Укр
Читать на украинском
"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

Элина Чигис
18 августа 2025, 08:54
312
Признание певца удивило поклонников.
Тина Кароль
Тина Кароль - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

  • Потап заговорил о симпатии к Тине Кароль
  • Как он пытается привлечь ее внимание

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, признался в своих чувствах к Тине Кароль.

видео дня

На своей странице в соцсетях Потап опубликовал достаточно странное видео, в котором поразмышлял о свидании с певицей.

Отметим, Потап состоит в официальном браке с певицей Настей Каменских, но восхитился не своей женой, а Кароль.

"Тина Кароль очень хорошо выглядит. Похудела и занимается йогой. И вообще классная вокалистка. Ее можно любить или не любить, но она крутая, честно скажем. Поэтому если бы у нас был с ней ужин, и она была бы одета в платье, в котором она рекламирует свои духи, то, возможно, после этого ужина было бы и продюсерство, и песня, и все, что угодно", - сказал беглец.

Потап строит карьеру за границей
Потап строит карьеру за границей / фото: instagram.com, Потап

Также он прокомментировал свой скандальный клип, который был сделан с помощью ИИ, и в котором также появилась и Тина Кароль, которая была возмущена своим участием.

"Может, эти все выкрутасы делаю, чтобы она обратила на меня внимание, посмотрела и сказала: "Я тебя люблю, Леша. Прямо как мужчину", - ответил Потап.

Смотрите видео, где Потап говорил о Тине Кароль:

Ребенок Потапа от Насти Каменских

Недавно появились слухи о том, что Настя Каменских родила сына от Потапа, но пара скрывает это и мальчик живет в Испании. Отметим, несколько лет назад певица на некоторое время исчезла из публичности, поэтому и начались разговоры о ее беременности.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

