"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

Дмитрий Волканов вспомнил свой неудачный опыт.

https://stars.glavred.info/nachali-otkachivat-izvestnyy-ukrainskiy-pevec-chut-ne-umer-v-novogodnyuyu-noch-10728695.html Ссылка скопирована

Дмитрий Волканов поделился неприятными воспоминаниями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Волканов

Вы узнаете:

Дмитрий Волканов чуть не подавился

Как он планировал отметить Новый год

Украинский известный певец Дмитрий Волканов рассказал о форс-мажоре, который случился с ним на Новый год.

В комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" артист поделился, что хотел загадать желание и написал его на открытке, затем поджег, бросил в бокал с шампанским и хотел выпить. Но он едва не подавился.

видео дня

"Был форс-мажор, что я подавился открыткой с желанием. Меня начали откачивать. Ну, я же начитался, написал на открытке желание, поджег ее, а мне пальцы начало обжигать огнем. Я уронил эту открытку в шампанское, выпил. А эта открытка мне в горле как стала", - вспомнил Волканов.

Дмитрий Волканов / фото: instagram.com, Дмитрий Волканов

Также он рассказал о своих планах на новогоднюю ночь.

"Буду дома. Ничего не планирую. Хочу абсолютно спокойно в семейном кругу провести Новый год впервые за, наверное, лет шесть. Каждый год была работа, а в этом году декабрь у нас завален, а вот Новый год буду дома", - добавил Дмитрий.

Смотрите видео интервью Дмитрия Волканова:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Людмила Смородина рассказала, как она снималась вместе с российской певицей Аллой Пугачевой в мюзикле "За двумя зайцами". В интервью для OBOZ.UA Смородина отметила, что Пугачева относилась с уважением к коллегам на съемочной площадке. Тогда Примадонна исполняла главную роль Прони Прокоповны.

А также победителями благотворительного спецвыпуска "Танцы со звездами" стали ветеранка Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Дмитрий Волканов Дмитрий Волканов (Volkanov) - украинский певец. Творческий путь начал с участия в "Х-фактор", где он дошел до суперфинала и попал в команду Андрея Данилко. После проекта, получил приглашение работать в коллективе Верки Сердючки бэк-вокалистом (в общем проработав 4 года). Сольную карьеру начал после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред