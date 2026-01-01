Укр
"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

Элина Чигис
1 января 2026, 16:36
Дмитрий Волканов вспомнил свой неудачный опыт.
Дмитрий Волканов
Дмитрий Волканов поделился неприятными воспоминаниями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Волканов

Вы узнаете:

  • Дмитрий Волканов чуть не подавился
  • Как он планировал отметить Новый год

Украинский известный певец Дмитрий Волканов рассказал о форс-мажоре, который случился с ним на Новый год.

В комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" артист поделился, что хотел загадать желание и написал его на открытке, затем поджег, бросил в бокал с шампанским и хотел выпить. Но он едва не подавился.

"Был форс-мажор, что я подавился открыткой с желанием. Меня начали откачивать. Ну, я же начитался, написал на открытке желание, поджег ее, а мне пальцы начало обжигать огнем. Я уронил эту открытку в шампанское, выпил. А эта открытка мне в горле как стала", - вспомнил Волканов.

Дмитрий Волканов
Дмитрий Волканов / фото: instagram.com, Дмитрий Волканов

Также он рассказал о своих планах на новогоднюю ночь.

"Буду дома. Ничего не планирую. Хочу абсолютно спокойно в семейном кругу провести Новый год впервые за, наверное, лет шесть. Каждый год была работа, а в этом году декабрь у нас завален, а вот Новый год буду дома", - добавил Дмитрий.

Смотрите видео интервью Дмитрия Волканова:

Отметим, как сообщал Главред, Людмила Смородина рассказала, как она снималась вместе с российской певицей Аллой Пугачевой в мюзикле "За двумя зайцами". В интервью для OBOZ.UA Смородина отметила, что Пугачева относилась с уважением к коллегам на съемочной площадке. Тогда Примадонна исполняла главную роль Прони Прокоповны.

А также победителями благотворительного спецвыпуска "Танцы со звездами" стали ветеранка Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин.

О персоне: Дмитрий Волканов

Дмитрий Волканов (Volkanov) - украинский певец. Творческий путь начал с участия в "Х-фактор", где он дошел до суперфинала и попал в команду Андрея Данилко. После проекта, получил приглашение работать в коллективе Верки Сердючки бэк-вокалистом (в общем проработав 4 года). Сольную карьеру начал после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, сообщает Википедия.

Цены рванут вверх: как изменится стоимость борщевого набора в 2026 году

01:55

Что на самом деле означают цифры на батарее: простой способ сэкономить на отоплении

01:30

"Это такая ревность": Бурмака раскрыла детали отношений с загадочным возлюбленным

