После трех лет отношений: Дмитрий Волканов впервые показал свою девушку

Volkanov поздравил возлюбленную с годовщиной.

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Volkanov новости - как выглядит девушка Дмитрия Волканова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dimavolkanov

Вкратце:

В начале апреля Волканов рассказал, что не одинок

Несколько недель спустя он показал избранницу

Украинский певец Дмитрий Волканов скрывал свою личную жизнь - первые ее детали стали известны лишь в начале апреля, когда артист признался, что уже около трех лет находится в серьезных отношениях с девушкой. Вместе они строят планы на будущее, и работают над их осуществлением.

Однако о том, кто она, и как выглядит, стало известно лишь несколько недель спустя. Артист опубликовал постельное сэлфи с возлюбленной - так Волканов поздравил ее с трехлетней годовщиной отношений.

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Девушку Дмитрия Волканова зовут Наталья. Она - мастер маникюра и педикюра, имеет собственный кабинет. К слову, в отличие от своего звездного возлюбленного, она менее скрытна в том, что касается их отношений.

Volkanov новости - как выглядит девушка Дмитрия Волканова / instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Романтические фото с Волкановым на странице Натальи начали появляться еще в 2023 году.

Volkanov новости - как выглядит девушка Дмитрия Волканова / .instagram.com/marmur_ka_

Volkanov новости - как выглядит девушка Дмитрия Волканова / .instagram.com/marmur_ka_

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Кто такой Дмитрий Волканов? Дмитрий Волканов (Volkanov) - украинский певец. Творческий путь начал с участия в "Х-фактор", где он дошел до суперфинала и попал в команду Андрея Данилко. После проекта, получил приглашение работать в коллективе Верки Сердючки бэк-вокалистом (в общем проработав 4 года). Сольную карьеру начал после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, сообщает Википедия.

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