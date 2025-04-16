Ольга Сумская после спектакля попала под обстрел - детали

Сумская поделилась жуткими кадрами из Днепропетровщины.

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Ольга Сумская сейчас - актриса попала под обстрел в Каменском / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

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Ольга Сумская и ее коллеги давали представление в Каменском

После выступления по дороге на железнодорожный вокзал они попали под обстрел

Украинская актриса Ольга Сумская вместе с коллегами находится на гастролях. 15 апреля театр давал представление "Брешемо чисту правду" в городе Каменском Днепропетровской области. После выступления актеры попали под вражеский обстрел.

Когда Ольга Сумская ехала на железнодорожный вокзал, город атаковали оккупанты. В своем блоге в Instagram артистка поделилась роликами, на которых слышны звуки пролетающих дронов и взрывы. На заднем фоне слышны тихие молитвы Сумской.

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К счастью, труппа не пострадала, и успела на свой поезд в целости и сохранности. "Каменское... Это был кошмар... Вечер в Каменском... Между взрывами успели на поезд, слава Богу!" - написала актриса.

Ольга Сумская сейчас - актриса попала под обстрел в Каменском / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Полное видео на канале STARS UA

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Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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