Ольга Сумская после спектакля попала под обстрел - детали

Краткое содержание:
- Ольга Сумская и ее коллеги давали представление в Каменском
- После выступления по дороге на железнодорожный вокзал они попали под обстрел
Украинская актриса Ольга Сумская вместе с коллегами находится на гастролях. 15 апреля театр давал представление "Брешемо чисту правду" в городе Каменском Днепропетровской области. После выступления актеры попали под вражеский обстрел.
Когда Ольга Сумская ехала на железнодорожный вокзал, город атаковали оккупанты. В своем блоге в Instagram артистка поделилась роликами, на которых слышны звуки пролетающих дронов и взрывы. На заднем фоне слышны тихие молитвы Сумской.
К счастью, труппа не пострадала, и успела на свой поезд в целости и сохранности. "Каменское... Это был кошмар... Вечер в Каменском... Между взрывами успели на поезд, слава Богу!" - написала актриса.
Полное видео на канале STARS UA.
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Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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