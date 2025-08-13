"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

Настя Каменских заметно постройнела.

Настя Каменских - как выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Настя Каменских отправилась в Испанию

Как выглядит ее фигура

Украинская известная певица Настя Каменских показалась на фоне горного массива Монсеррат и продемонстрировала свою фигуру на фоне слухов о том, что она родила ребенка.

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала фото, на котором позировала в приталенном черном комбинезоне и клетчатой рубашке, а также дополнила публикацию песней All I Can Say.

"Утренние вибрации - вдох, выдох... и ощущение наслаждения от момента. Только ты и большая любовь к себе", - написала певица.

Настя Каменских в Испании / фото: instagram.com, Настя Каменских

Поклонники позитивно отреагировали на снимок и засыпали знаменитость комплиментами.

"Какая красота! Такая энергия вдохновения и свободы чувствуется";

"Невероятная женщина";

"Как всегда невероятно красивая", - отметили фанаты.

Настя Каменских / фото: instagram.com, Настя Каменских

Ребенок Насти Каменских

На днях украинский продюсер и ведущий Евгений Фешак заявил о том, что Каменских уже родила ребенка от беглеца Потапа. С его слов, у пары есть мальчик, который живет в Испании, но супруги это скрывают. Также Настя и Потап удерживаются от комментариев на эту тему.

Настя Каменских / инфографика: Главред

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

