"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

Вы узнаете:
- Настя Каменских отправилась в Испанию
- Как выглядит ее фигура
Украинская известная певица Настя Каменских показалась на фоне горного массива Монсеррат и продемонстрировала свою фигуру на фоне слухов о том, что она родила ребенка.
На своей странице в Instagram Каменских опубликовала фото, на котором позировала в приталенном черном комбинезоне и клетчатой рубашке, а также дополнила публикацию песней All I Can Say.
"Утренние вибрации - вдох, выдох... и ощущение наслаждения от момента. Только ты и большая любовь к себе", - написала певица.
Поклонники позитивно отреагировали на снимок и засыпали знаменитость комплиментами.
"Какая красота! Такая энергия вдохновения и свободы чувствуется";
"Невероятная женщина";
"Как всегда невероятно красивая", - отметили фанаты.
Ребенок Насти Каменских
На днях украинский продюсер и ведущий Евгений Фешак заявил о том, что Каменских уже родила ребенка от беглеца Потапа. С его слов, у пары есть мальчик, который живет в Испании, но супруги это скрывают. Также Настя и Потап удерживаются от комментариев на эту тему.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских показала редкое фото со своей 70-летней мамой Лидией. Певица была одета в черную майку и шорты, а изюминкой образа стала завязанная на поясе рубашка. А вот мама Насти выбрала белый костюм и черную кофту с длинным рукавом. К сожалению, Каменских не уточнила, где был сделан снимок.
А также Настя Каменских поделилась с поклонниками, как она делает свой любимый макияж губ. "Вдохновение для будничного макияжа для меня начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо", – отметила Настя.
Вас может заинтересовать:
- "Встречаюсь с тремя": Наталка Денисенко откровенно рассказала о личном
- Филипп Киркоров срочно покинул РФ - где он теперь
- "Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред