"Делюсь с вами своим любимым": Настя Каменских представила своего фаворита

Настя Каменских рассказала о своей находке.

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Настя Каменских поделилась секретом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

Настя Каменских показала, как красит губы

Какие средства она выбирает

Украинская известная певица Настя Каменских поделилась с поклонниками, как она делает свой любимый макияж губ.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, в котором продемонстрировал ритуал.

видео дня

"Вдохновение для будничного макияжа для меня начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо", – отметила Настя.

Настя Каменских делает макияж / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

На кадрах Каменских использовала карандаш для контура губ и матовую помаду. Также певица показала свой яркий маникюр.

Потап и Настя Каменских редко видятся / фото: instagram.com, Настя Каменских

Напомним, Настя Каменских уехала за границу после начала полномасштабной войны в Украину, но прошло уже больше года, как она вернулась. А вот ее муж Потап продолжает строить карьеру и бизнес в других странах и так и не возвращался.

Настя Каменских / инфографика: Главред

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Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.

А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.

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Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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