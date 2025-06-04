"Делюсь с вами своим любимым": Настя Каменских представила своего фаворита

Кратко:
- Настя Каменских показала, как красит губы
- Какие средства она выбирает
Украинская известная певица Настя Каменских поделилась с поклонниками, как она делает свой любимый макияж губ.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, в котором продемонстрировал ритуал.
"Вдохновение для будничного макияжа для меня начинается с губ. Делюсь с вами своим любимым комбо", – отметила Настя.
На кадрах Каменских использовала карандаш для контура губ и матовую помаду. Также певица показала свой яркий маникюр.
Напомним, Настя Каменских уехала за границу после начала полномасштабной войны в Украину, но прошло уже больше года, как она вернулась. А вот ее муж Потап продолжает строить карьеру и бизнес в других странах и так и не возвращался.
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Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.
А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.
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Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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