Настя Каменских ошеломила платьем за 60 тысяч гривен - реакция поклонников

Кратко:
- Настя Каменских показала новый образ
- Какое платье она выбрала
Украинская известная певица Настя Каменских показалась в шикарном платье, стоимость которого составляет 60 тысяч гривен.
На своей странице в Instagram Настя опубликовала свежие снимки, на которых позировала в светлом полупрозрачном платье.
Артистка выбрала платье украинского люксового бренда Jamemme из гофрированной ткани, а дополнила она образ черным клатчем.
"Наконец-то эти долгожданные летние вечера, любимые платья и воздух – как теплые объятия", – отметила Каменских.
Поклонники остались в восторге от снимков певицы и написали множество комплиментов в комментариях.
"Настя, ты великолепно выглядишь";
"Красотка";
"Шикарная", - отметили фанаты.
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Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.
А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.
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Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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