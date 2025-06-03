Настя Каменских ошеломила платьем за 60 тысяч гривен - реакция поклонников

Настя Каменских выглядела неотразимо.

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Настя Каменских - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

Настя Каменских показала новый образ

Какое платье она выбрала

Украинская известная певица Настя Каменских показалась в шикарном платье, стоимость которого составляет 60 тысяч гривен.

На своей странице в Instagram Настя опубликовала свежие снимки, на которых позировала в светлом полупрозрачном платье.

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Артистка выбрала платье украинского люксового бренда Jamemme из гофрированной ткани, а дополнила она образ черным клатчем.

"Наконец-то эти долгожданные летние вечера, любимые платья и воздух – как теплые объятия", – отметила Каменских.

Настя Каменских в новом платье / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Поклонники остались в восторге от снимков певицы и написали множество комплиментов в комментариях.

"Настя, ты великолепно выглядишь";

"Красотка";

"Шикарная", - отметили фанаты.

Настя Каменских сейчас находится в Украине / фото: instagram.com, Потап

Настя Каменских / инфографика: Главред

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Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.

А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.

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Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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