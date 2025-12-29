"Притирки друг к другу": Даша Квиткова рассказала правду о партнере на "Танцах"

Вы узнаете:
- Даша Квиткова рассказала о тренировках на "Танцах"
- Подружилась ли она с Женей Котом
Украинская известная блогер Даша Квиткова призналась, что плакала на репетициях "Танцев со звездами", но после выступления захотела продолжения проекта.
Напомним, вчера, 28 декабря, на телеканале 1+1 Украина вышел в эфир специальный предновогодний выпуск "Танцев со звездами". Спецвыпуск объединил звезд ради важной цели - сбора средств для Superhumans Center.
В интервью для сайта 1plus1 Даша поделилась, как ей удалось наладить общение со своим партнером – хореографом Женей Котом.
"Мы не сразу почувствовали коннект, потому что были незнакомы. Поэтому было определенное время притирки друг к другу. Он понял, какая я по характеру, я поняла, какой он по характеру. Он посмотрел вообще, что я могу, а что не могу. Я ему сразу сказала, что я ничего не боюсь и давай делать. Поэтому мы находили общий язык уже по факту тренировок", - отметила Квиткова.
Также блогер призналась за кого из участников она болела.
"Я считаю, что самой сильной из нас всех в этом эфире является Руся Данилкина. То, какую работу она проделала, как красиво станцевала, - это заслуживает только уважения. Она для меня просто герой", - добавила Даша.
Смотрите видео выступления Даши Квитковой и Жени Кота:
Отметим, как сообщал Главред, победителем популярного шоу "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ стал 41-летний украинский волонтер и бизнесмен Вячеслав Грабовой. Как стало известно из эфира проекта, Вячеслав сбросил 104 кг.
А также украинская модель и бывшая участница шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, Ирочка прокомментировала свой "вылет" из проекта в финальном выпуске.
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
