"Притирки друг к другу": Даша Квиткова рассказала правду о партнере на "Танцах"

Элина Чигис
29 декабря 2025, 11:54
Даша Квиткова рассказала о сложностях во время подготовки к "Танцам со звездами".
Даша Квиткова, Женя Кот
Даша Квиткова прокомментировала участие в "Танцах со звездами" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова

Вы узнаете:

  • Даша Квиткова рассказала о тренировках на "Танцах"
  • Подружилась ли она с Женей Котом

Украинская известная блогер Даша Квиткова призналась, что плакала на репетициях "Танцев со звездами", но после выступления захотела продолжения проекта.

видео дня

Напомним, вчера, 28 декабря, на телеканале 1+1 Украина вышел в эфир специальный предновогодний выпуск "Танцев со звездами". Спецвыпуск объединил звезд ради важной цели - сбора средств для Superhumans Center.

В интервью для сайта 1plus1 Даша поделилась, как ей удалось наладить общение со своим партнером – хореографом Женей Котом.

Даша Квиткова на "Танцах со звездами"
Даша Квиткова на "Танцах со звездами" / фото: скрин instagram.com, "Танцы со звездами"

"Мы не сразу почувствовали коннект, потому что были незнакомы. Поэтому было определенное время притирки друг к другу. Он понял, какая я по характеру, я поняла, какой он по характеру. Он посмотрел вообще, что я могу, а что не могу. Я ему сразу сказала, что я ничего не боюсь и давай делать. Поэтому мы находили общий язык уже по факту тренировок", - отметила Квиткова.

Также блогер призналась за кого из участников она болела.

"Я считаю, что самой сильной из нас всех в этом эфире является Руся Данилкина. То, какую работу она проделала, как красиво станцевала, - это заслуживает только уважения. Она для меня просто герой", - добавила Даша.

Смотрите видео выступления Даши Квитковой и Жени Кота:

Выступление Даши Квитковой и Жени Кота
Выступление Даши Квитковой и Жени Кота / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Даша Квиткова
Даша Квиткова / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, победителем популярного шоу "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ стал 41-летний украинский волонтер и бизнесмен Вячеслав Грабовой. Как стало известно из эфира проекта, Вячеслав сбросил 104 кг.

А также украинская модель и бывшая участница шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, Ирочка прокомментировала свой "вылет" из проекта в финальном выпуске.

О персоне: Даша Квиткова

Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

