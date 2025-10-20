Уже официально Бражко: Даша Квиткова засветила свой новый паспорт

Даша Квиткова подливает масла в огонь.

Даша Квиткова заинтриговала поклонников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квиткова

Даша Квиткова показала новый паспорт

Какая у нее фамилия

Украинская известная блогерша Даша Квиткова провоцирует новые слухи о своем замужестве с футболистом Владимиром Бражко, который недавно сделал ей предложение.

На своей странице в Instagram блогерша засветила свою фамилию "Бражко" в новом паспорте. Теперь поклонники еще больше уверенны, что возлюбленные узаконили свои отношения.

Новый паспорт Даши Квитковой / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

Пока ни Даша, ни Владимир публично не рассказали о событии, но недавно она уже показывала фото, на котором было много букетов. Также Квиткова начала носить еще одно кольцо на безымянном пальце.

Даша Квиткова / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Еще больше заинтересовало то, что Бражко начал выходить на поле с кольцом, которое тоже виднеется на безымянном пальце.

Личная жизнь Даши Квитковой

Ранее Даша состояла в браке с украинским шоуменом Никитой Добрыниным с 2020 до 2023 года, у пары есть общий сын Лев и они сумели сохранить дружеские отношения. К воспитанию мальчика присоединился и нынешний возлюбленный блогерши Владимир, который часто проводит с ним время и даже берет с собой на футбольное поле.

Даша Квиткова / инфографика: Главред

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

