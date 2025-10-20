Уже официально Бражко: Даша Квиткова засветила свой новый паспорт

Кратко:
- Даша Квиткова показала новый паспорт
- Какая у нее фамилия
Украинская известная блогерша Даша Квиткова провоцирует новые слухи о своем замужестве с футболистом Владимиром Бражко, который недавно сделал ей предложение.
На своей странице в Instagram блогерша засветила свою фамилию "Бражко" в новом паспорте. Теперь поклонники еще больше уверенны, что возлюбленные узаконили свои отношения.
Пока ни Даша, ни Владимир публично не рассказали о событии, но недавно она уже показывала фото, на котором было много букетов. Также Квиткова начала носить еще одно кольцо на безымянном пальце.
Еще больше заинтересовало то, что Бражко начал выходить на поле с кольцом, которое тоже виднеется на безымянном пальце.
Личная жизнь Даши Квитковой
Ранее Даша состояла в браке с украинским шоуменом Никитой Добрыниным с 2020 до 2023 года, у пары есть общий сын Лев и они сумели сохранить дружеские отношения. К воспитанию мальчика присоединился и нынешний возлюбленный блогерши Владимир, который часто проводит с ним время и даже берет с собой на футбольное поле.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что она решила. Знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.
А также Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Артистка опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.
Вас может заинтересовать:
- "Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой
- "Отсутствуют несколько органов": Янина Соколова сделала признание о здоровье
- "Злая шутка": названа причина смерти лидера группы Green Grey
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред