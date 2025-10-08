Уже все произошло: Владимир Бражко засветил обручальное кольцо

Вы узнаете:
- Владимир Бражко показал обручальное кольцо
- Как Даша Квиткова интриговала поклонников новым браком
Украинский известный футболист Владимир Бражко, который недавно сделал предложение своей возлюбленной Даше Квитковой, засветился с кольцом на безымянном пальце.
Как стало известно из видео, которое опубликовали на канале Ukrainian Assoсiation of Football, футболист уже ходит с обручальным кольцом.
Отметим, еще весной начались разговоры об отношениях пары, но они скрывали свою связь, и только в июле показались вместе, а в сентябре прошла помолвка.
Кстати, недавно Даша показала много букетов и сделала селфи в зеркале, на котором было видно кольцо на безымянном пальце.
Личная жизнь Даши Квитковой
Ранее Даша состояла в браке с украинским шоуменом Никитой Добрыниным с 2020 до 2023 года, у пары есть общий сын Лев и они сумели сохранить дружеские отношения. К воспитанию мальчика присоединился и нынешний возлюбленный блогерши Владимир, который часто проводит с ним время и даже берет с собой на футбольное поле.
Смотрите видео, на котором Владимир Бражко показал обручальное кольцо:
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
