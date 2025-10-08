Уже все произошло: Владимир Бражко засветил обручальное кольцо

Владимир Бражко не скрывает свой новый статус.

https://stars.glavred.info/uzhe-vse-proizoshlo-vladimir-brazhko-zasvetil-obruchalnoe-kolco-10704704.html Ссылка скопирована

Владимир Бражко уже не холостяк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Бражко

Вы узнаете:

Владимир Бражко показал обручальное кольцо

Как Даша Квиткова интриговала поклонников новым браком

Украинский известный футболист Владимир Бражко, который недавно сделал предложение своей возлюбленной Даше Квитковой, засветился с кольцом на безымянном пальце.

видео дня

Как стало известно из видео, которое опубликовали на канале Ukrainian Assoсiation of Football, футболист уже ходит с обручальным кольцом.

Владимир Бражко с обручальным кольцом / фото: скрин видео Ukrainian Assoсiation of Football

Отметим, еще весной начались разговоры об отношениях пары, но они скрывали свою связь, и только в июле показались вместе, а в сентябре прошла помолвка.

Владимир Бражко с обручальным кольцом / фото: скрин видео Ukrainian Assoсiation of Football

Кстати, недавно Даша показала много букетов и сделала селфи в зеркале, на котором было видно кольцо на безымянном пальце.

Даша Квиткова заинтриговала замужеством / фото: скрин instagram.com, Даша Квиткова

Личная жизнь Даши Квитковой

Ранее Даша состояла в браке с украинским шоуменом Никитой Добрыниным с 2020 до 2023 года, у пары есть общий сын Лев и они сумели сохранить дружеские отношения. К воспитанию мальчика присоединился и нынешний возлюбленный блогерши Владимир, который часто проводит с ним время и даже берет с собой на футбольное поле.

Даша Квиткова / инфографика: Главред

Смотрите видео, на котором Владимир Бражко показал обручальное кольцо:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева показались на Кипре. На кадрах артистка шла под руку с мужем, одев стильные белые шорты, кофту оверсайз и белые кроссовки, а Галкин выбрал летний бежевый костюм. Во время съемки видно, как к Примадонне подошли поклонники и она мило улыбалась им в ответ.

А также шоумен Слава Соломко поделился новостью о том, что бизнесмен Мурат Налчаджиоглу не любит, когда его называют "бывшим мужем Ани Лорак". Соломко подчеркнул, что это очень оскорбляет бизнесмена, ведь он известен не только браком с предательницей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред