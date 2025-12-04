Соломия Витвицкая перенесла операцию - детали

После наркоза Витвицкая вышла на связь, и рассказала о случившемся.

Соломия Витвицкая новости - ведущая ТСН перенесла операцию на носовой перегородке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая перенесла операцию. Сейчас она находится на реабилитации, о чем и сообщила в своем блоге в Instagram.

Витвицкая призналась, что долго не решалась обратиться к врачу, а ее здоровье тем временем ухудшалось. Из-за искривления носовой перегородки Соломия испытывала проблемы с дыханием, часто у нее проявлялись аллергические реакции и насморк.

Врач ведущей настоял на операции. "Это не о комфорте. Это о качестве вашей жизни", - сказал он Витвицкой. Слова медика убедили ее решиться на операцию по исправлению искривления.

"Все прошло легче, чем я ожидала. Технологии идут вперед, и сейчас "ровняют перегородку" не так, как 10 или 20 лет назад. Теперь у меня реабилитация, немного отеков и будто наколотая губа после интубации. Но я чувствую себя хорошо, и, поскольку кости не трогали, обошлось без серьезных синяков под глазами", - рассказала Соломия.

Позже ведущая отметила, что своим примером хотела бы напомнить подписчикам о том, как важно прислушиваться к сигналам, которые подает тело, и своевременно обращаться за помощью к специалистам. В комментариях Соломии Витвицкой желают скорейшего восстановления.

О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

