Соломия Витвицкая перенесла операцию - детали

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая перенесла операцию. Сейчас она находится на реабилитации, о чем и сообщила в своем блоге в Instagram.
Витвицкая призналась, что долго не решалась обратиться к врачу, а ее здоровье тем временем ухудшалось. Из-за искривления носовой перегородки Соломия испытывала проблемы с дыханием, часто у нее проявлялись аллергические реакции и насморк.
Врач ведущей настоял на операции. "Это не о комфорте. Это о качестве вашей жизни", - сказал он Витвицкой. Слова медика убедили ее решиться на операцию по исправлению искривления.
"Все прошло легче, чем я ожидала. Технологии идут вперед, и сейчас "ровняют перегородку" не так, как 10 или 20 лет назад. Теперь у меня реабилитация, немного отеков и будто наколотая губа после интубации. Но я чувствую себя хорошо, и, поскольку кости не трогали, обошлось без серьезных синяков под глазами", - рассказала Соломия.
Позже ведущая отметила, что своим примером хотела бы напомнить подписчикам о том, как важно прислушиваться к сигналам, которые подает тело, и своевременно обращаться за помощью к специалистам. В комментариях Соломии Витвицкой желают скорейшего восстановления.
Соломия Витвицкая
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
