'Я в печали': Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами

Артистка задела нервные клетки.

Екатерина Бужинская поразила новой песней / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Вы узнаете:

Екатерина Бужинская представила песню "Я в жалю"

Как отреагировали поклонники

Украинская певица Екатерина Бужинская представила мощную музыкальную новинку - песню и видеоклип "Я в жалю", которые уже успели вызвать эмоциональный взрыв в соцсетях.

Работа артистки попала в болезненную точку настоящего, ведь рассказывает историю, знакомую тысячам украинских семей, которые живут между любовью, страхом и войной.

В центре сюжета - женщина, которая пытается удержать своего мужа от того, чтобы идти на фронт. Ее слезы, тревога, отчаяние, попытки остановить неотвратимое - не художественный прием, а реальность, которая ежедневно касается украинских домов.

Однако мужчина, чувствуя долг перед страной, отправляется защищать землю. И тогда женщина, не способная смириться с разлукой, идет за ним - в буквальном и в символическом смысле. Это путешествие - не только физическое, но и внутреннее: от любви к боли, от боли к ненависти, от ненависти к осознанной преданности.

"Я так хочу забыть, что тебя я люблю... Я в жалости! Тебя ненавижу за то, что так люблю...", - строки нового хита артистки .

Екатерина Бужинская / фото: пресс-служба Екатерины Бужинской

Эти строки - не об измене чувств, а о невозможности удержать человека, которого любишь. О боли не потому, что любишь, а потому, что эта любовь сегодня = ожидание, слезы, молчание, усталость и молитву.

Финал видео дает то, чего сейчас ждет каждая украинская семья: свет. Война заканчивается, герой возвращается домой живым, а рождение ребенка становится символом того, что жизнь побеждает смерть, а любовь - тьму. Это не просто сюжетный ход, а вера, которую сегодня держат в сердце миллионы.

Екатерина Бужинская / фото: пресс-служба Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская открыто говорит о том, зачем ей было важно создать именно такую работу:

"Этот клип - дань всем женщинам, которые провожают своих мужчин на войну. Это история о боли и одновременно о несокрушимости украинских семей. Мы переживаем темные времена, но любовь всегда будет тем светом, который ведет к победе", - отметила певица.

Важной составляющей клипа стала и визуальная режиссура. Идею и драматургию сюжета, а также его ключевые образы, Екатерина разрабатывала лично, а воплотила на экране вместе с Илоной Рукобратской. Именно этот дуэт создал трогательную историю, которая не просто иллюстрирует песню, а проживается зрителем на уровне собственного опыта. Видео не развлекает - оно напоминает, что за каждым военным стоит человек, которого кто-то ждет.

Екатерина Бужинская / фото: пресс-служба Екатерины Бужинской

Премьера мгновенно вызвала волну реакций. В соцсетях начали появляться десятки комментариев от людей, которые узнали в истории себя:

"Плакала, как ребенок. Это не клип - это жизнь"

"Это о каждой из нас... Спасибо, Катя, что сказали то, что болит"

"Мой муж на передовой. Вы озвучили мои мысли"

"Финал дал надежду. После этого хочется верить сильнее"

К слову, недавно самая титулованная певица Украины - Екатерина Бужинская получила от митрополита Епифания орден святой равноапостольной княгини Ольги - одну из высших наград ПЦУ, которой отмечают женщин за весомый вклад в духовную, культурную и общественную жизнь страны. Артистка имеет более 50 государственных, международных и церковных наград, активно поддерживает ВСУ, участвует в гуманитарных инициативах и вместе с Михаилом Грицканом провела более 400 благотворительных концертов, собрав более 10 млн грн. Бужинская отмечает, что каждая награда для нее - это ответственность служить людям и Украине своим талантом.

Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская - украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре 1998 года, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

