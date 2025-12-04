Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Я в печали": Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами

Элина Чигис
4 декабря 2025, 16:37обновлено 4 декабря, 17:52
68
Артистка задела нервные клетки.
'Я в печали': Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами
Екатерина Бужинская поразила новой песней / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Вы узнаете:

  • Екатерина Бужинская представила песню "Я в жалю"
  • Как отреагировали поклонники

Украинская певица Екатерина Бужинская представила мощную музыкальную новинку - песню и видеоклип "Я в жалю", которые уже успели вызвать эмоциональный взрыв в соцсетях.

Работа артистки попала в болезненную точку настоящего, ведь рассказывает историю, знакомую тысячам украинских семей, которые живут между любовью, страхом и войной.

видео дня

В центре сюжета - женщина, которая пытается удержать своего мужа от того, чтобы идти на фронт. Ее слезы, тревога, отчаяние, попытки остановить неотвратимое - не художественный прием, а реальность, которая ежедневно касается украинских домов.

Однако мужчина, чувствуя долг перед страной, отправляется защищать землю. И тогда женщина, не способная смириться с разлукой, идет за ним - в буквальном и в символическом смысле. Это путешествие - не только физическое, но и внутреннее: от любви к боли, от боли к ненависти, от ненависти к осознанной преданности.

"Я так хочу забыть, что тебя я люблю... Я в жалости! Тебя ненавижу за то, что так люблю...", - строки нового хита артистки .

Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская / фото: пресс-служба Екатерины Бужинской

Эти строки - не об измене чувств, а о невозможности удержать человека, которого любишь. О боли не потому, что любишь, а потому, что эта любовь сегодня = ожидание, слезы, молчание, усталость и молитву.

Финал видео дает то, чего сейчас ждет каждая украинская семья: свет. Война заканчивается, герой возвращается домой живым, а рождение ребенка становится символом того, что жизнь побеждает смерть, а любовь - тьму. Это не просто сюжетный ход, а вера, которую сегодня держат в сердце миллионы.

Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская / фото: пресс-служба Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская открыто говорит о том, зачем ей было важно создать именно такую работу:

"Этот клип - дань всем женщинам, которые провожают своих мужчин на войну. Это история о боли и одновременно о несокрушимости украинских семей. Мы переживаем темные времена, но любовь всегда будет тем светом, который ведет к победе", - отметила певица.

Важной составляющей клипа стала и визуальная режиссура. Идею и драматургию сюжета, а также его ключевые образы, Екатерина разрабатывала лично, а воплотила на экране вместе с Илоной Рукобратской. Именно этот дуэт создал трогательную историю, которая не просто иллюстрирует песню, а проживается зрителем на уровне собственного опыта. Видео не развлекает - оно напоминает, что за каждым военным стоит человек, которого кто-то ждет.

Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская / фото: пресс-служба Екатерины Бужинской

Премьера мгновенно вызвала волну реакций. В соцсетях начали появляться десятки комментариев от людей, которые узнали в истории себя:

"Плакала, как ребенок. Это не клип - это жизнь"

"Это о каждой из нас... Спасибо, Катя, что сказали то, что болит"

"Мой муж на передовой. Вы озвучили мои мысли"

"Финал дал надежду. После этого хочется верить сильнее"

К слову, недавно самая титулованная певица Украины - Екатерина Бужинская получила от митрополита Епифания орден святой равноапостольной княгини Ольги - одну из высших наград ПЦУ, которой отмечают женщин за весомый вклад в духовную, культурную и общественную жизнь страны. Артистка имеет более 50 государственных, международных и церковных наград, активно поддерживает ВСУ, участвует в гуманитарных инициативах и вместе с Михаилом Грицканом провела более 400 благотворительных концертов, собрав более 10 млн грн. Бужинская отмечает, что каждая награда для нее - это ответственность служить людям и Украине своим талантом.

Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, жена украинского известного боксера Александра Усика - бизнесвумен Екатерина Усик - стала жертвой мошенников. На своей странице в Instagram Екатерина рассказала о схеме мошенников.

А также блогер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказала, кто стал инициатором развода Тараса и Елены Тополь. По словам Богдана, инициатором развода стал Тарас.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская - украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре 1998 года, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Екатерина Бужинская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

17:51Война
Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

17:31Война
Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

16:26Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

Последние новости

18:13

Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть

18:07

Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

17:51

Россия ставит ультиматум - у Зеленского готовят важное решение по переговорам

17:44

В Херсоне россияне обстреляли перинатальный центр, когда врачи принимали роды

17:40

Шарф, который украсит любой образ: дизайнер назвал модную новинку зимыВидео

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
17:31

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

17:26

Холод не пройдет: как самостоятельно утеплить металлопластиковые окна

17:16

Деда Мороза срисовали из чудовища: настоящая история символа Нового годаВидео

16:37

"Я в печали": Екатерина Бужинская поразила поклонников громкими словами

Реклама
16:33

Председательство Кипра в ЕС: Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины

16:26

Новый курс валют на 5 декабря: что будет с долларом и евро

16:12

Авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину: названы вероятные сроки

16:10

Мужчина годами хранил дома уникальную ценность, думая что это золото

16:05

Болезненный удар по армии РФ: бойцы ГУР уничтожили важный истребитель врага

16:04

"Меня ненавидит": Григорий Решетник поскандалил с участницей "Холостяка"

15:53

"Врач мне запретил": Сумская озвучила диагноз, который изменил ее жизнь

15:46

"США могут предать Украину": Spiegel опубликовал разговор лидеров ЕС с Зеленским

15:40

Как не испортить посуду: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть в посудомойке

15:32

Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

15:25

10-летняя представительница Украины на Детском Евровидении-2025 сделала серьезное заявлениеВидео

Реклама
15:19

Захват Доброполья россиянами: в Генштабе сказали, кто сейчас контролирует селоВидео

15:16

Радикальные перемены: Олег Винник изменился до не узнаваемости

15:13

Не пиво и не водка: какие спиртные напитки пьет Путин и почему

15:00

Проверьте свои доллары: перечень купюр, которые в Украине считают недействительными

14:51

Невидимая угроза на кухне: ученые бьют тревогу из-за газовых плит, что произошло

14:33

Спасли ситуацию: аналитик сообщил о контрнаступлениях ВСУ в Покровске

14:31

Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

14:22

"Одно обстоятельство": стала известная истинная позиция Софии Ротару

14:21

Российские оккупанты продвинулись в Волчанске и в Донецкой области: раскрыты детали

14:02

В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

14:00

Как пожарить рыбу без брызг и неприятного запаха: простой трюк

13:50

Принц Уильям нарушил важное королевское правило ради Кейт Миддлтон — деталиВидео

13:41

Светящийся Галкин сделал новое признание в любви

13:36

Захватит ли Россия Покровск до нового года: прогноз военного эксперта

13:32

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт шикарного салата из курицы и яблок

13:16

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

13:09

Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

13:05

Сырский принял важное решение из-за ситуации в Покровске: о чем идет речь

12:45

"Ситуация чрезвычайная": Шаман испугался ВСУ в Белгороде

12:40

Божественная намазка на хлеб из простых ингредиентов: готовится 2 минуты

Реклама
12:35

Киркоров впервые публично заговорил о Пугачевой

12:35

Россия депортирует украинских детей в КНДР в военные лагеря - правозащитница

12:30

Смертельно ранил ножом и убежал: во Львове мужчина убил военнослужащего ТЦК

12:30

Погода на завтра 5 декабря - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:10

ТЭЦ полностью остановлена: областной центр Украины остался без тепла из-за ударов РФ

12:07

"Нулевая фаза" подготовки к войне: кто станет новой жертвой агрессии РФ

12:00

Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

11:44

Путин анонсировал "санитарную зону" на севере Украины - имеет ли РФ силы для наступления

11:40

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

11:30

"Чуть не задохнулись": российские звезды застряли в ловушке на музыкальной премииВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять