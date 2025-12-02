Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

Элина Чигис
2 декабря 2025, 13:33
1292
Супруги сообщили о разводе после 12 лет брака.
Тарас и Елена Тополи
Тарас и Елена Тополи - причина развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Вы узнаете:

  • Богдан Беспалов назвал причину развода Тополей
  • Кто стал инициатором разрыва пары

Украинский известный блогер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказала, кто стал инициатором развода Тараса и Елены Тополей.

Как заявил блогер в новом обзоре новостей о знаменитостях, информацию ему предоставил источник, "очень приближенный к Елене Тополе":

видео дня

"Я в шоке от подробностей… Человек знает, о чем говорит", - сказал Беспалов.

По словам Богдана, инициатором развода стал Тарас.

"Причина этого развода - систематические измены Елены Тополи. И это тянется длительное время. Тарас знал, закрывал глаза", - отметил обозреватель.

Тарас и Елена Тополи
Тарас и Елена Тополи / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Также он сказал, что Елена злоупотребляет алкоголем.

"Кто угодно это долго не выдержит, он еще долго ее терпел… Не может смириться, что ее карьера угасла, а он наоборот расцвел… Тополя дает ей деньги на финансирование ее сольной карьеры, никто не запрещает петь и не заставляет сидеть дома. Дети, воспитание и школа - тоже все на Тарасе… Просто кринжатина. То, что у нее есть проблемы с этими делами, тоже рассказывали, но, чтобы аж так… я немного удивлен", - добавил Беспалов.

Смотрите видео, где Богдан Беспалов высказался о разводе Тополей:

Тарас Тополя
Тарас Тополя / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известный ведущий и режиссер Евгений Синельников поделился счастливой новостью – у него родилась дочь. Пока Евгений не показал лицо девочки, но он сообщил поклонникам, что его дочь зовут Мария.

А также блогер Богдан Беспалов сообщил, что певец Степан Гига находится в очень тяжелом состоянии. На своей странице в Telegram блогер подчеркнул, что все подробности не будет раскрывать.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Тарас Тополя новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне отчитываются о захвате 3 украинских городов: что говорят в Генштабе ВСУ

Россияне отчитываются о захвате 3 украинских городов: что говорят в Генштабе ВСУ

15:14Фронт
Мобилизация женщин в Украине: в ТЦК сделали важное обращение

Мобилизация женщин в Украине: в ТЦК сделали важное обращение

14:59Украина
Болезненные уступки и референдум: в Германии предупредили украинцев о трудных решениях

Болезненные уступки и референдум: в Германии предупредили украинцев о трудных решениях

14:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчи

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчи

Последние новости

15:14

Россияне отчитываются о захвате 3 украинских городов: что говорят в Генштабе ВСУ

15:04

В Чечне выгорело здание ФСБ, прилетело и по базе "Ахмата": подробности атакиФотоВидео

15:00

Когда-то так называли совсем не деньги: как на самом деле появилось слово "гривня"Видео

14:59

Мобилизация женщин в Украине: в ТЦК сделали важное обращение

14:56

Болезненные уступки и референдум: в Германии предупредили украинцев о трудных решениях

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа«Пленки Уиткоффа» слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа
14:37

Конфеты "Ромашка": как появилось название и почему современный вкус уже не тотВидео

14:12

"Очень скучаю": избранник Денисенко поделился личным признанием о семье

14:11

Меняет представление о планете: ученые нашли скрытый секрет в центре ЗемлиВидео

13:58

Главная причина неприятного запаха: какую деталь в авто водители забывают мыть

Реклама
13:51

Под полом дома - целая "река": мужчина во время ремонта обнаружил лужу под бетоном

13:45

Анкара вонзила нож в экономику РФ: Reuters раскрыло, на какой шаг пошел Эрдоган

13:40

Сумской главная улица Харькова была не всегда: в честь кого ее назвали большевики

13:33

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

13:20

Быстрее, чем казалось многим: в Раде назвали дату окончания войны

12:55

Раскрыты детали переговоров в США: была информация, которую нельзя было сообщать по телефону

12:50

Заменит "Оливье" и "Шубу": королевский салат на праздничный стол

12:46

Дроны атаковали важную цель: пламя охватило ценные объекты в РФ, звучат взрывы

12:39

Цветут как сумасшедшие: натуральная подкормка за минуту для любых цветов

12:35

ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции - военный

12:32

Войска РФ подняли российский флаг в Покровске - в ВСУ сделали заявление

Реклама
12:29

"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про разводВидео

12:28

Убийство Фарион и Парубия: СМИ сообщили о задержании иностранного инструктора

12:08

Ценные элементы российской ПВО поражены: ГУР осуществило блестящую атакуВидео

11:54

В Кремле назвали условия окончания войны перед переговорами с Уиткоффом

11:46

Ирина Билык обратилась к возлюбленному и удивила признанием

11:38

Европейский Центробанк отказался поддержать выдачу Украине €140 млрд из активов РФ - FT

11:37

Экс-чиновника Андрея Задираку ждет экстрадиция из Греции из-за земельных схем в Украине - СМИ актуально

11:24

США рискуют "открыть ящик Пандоры", если признают Крым и Донбасс российскими - политолог

11:14

"Не ждите" 19-летняя невеста Лепса объявила об отмене свадьбы

10:55

Россия готовит новые массированные удары - названы объекты, что станут целью атак

10:50

Почему 3 декабря нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

10:48

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

10:40

Под угрозой — большие города: к 2100 году под воду может уйти часть Украины

10:38

Тысячи людей без света, бушевал пожар: РФ атаковала энергетику Одесской областиФото

10:22

"Буду как папа": сын Горбунова и Осадчей определился с будущей профессией

10:07

Пять самых умных знаков зодиака: кто обладает природной гениальностью

09:59

Гороскоп на завтра 3 декабря: Львам - непростые моменты, Водолеям - интересный вечер

09:46

ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

09:33

Тарас и Елена Тополи обрывают последние связи после сообщения о разводе - детали

09:22

Это не переговоры о мире: эксперт сказал, чего на самом деле хочет Путин

Реклама
09:15

"Решила сообщить": Анна Сагайдачная высказалась о третьей беременности

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 декабря (обновляется)

08:49

Украинке удалось выиграть суд при помощи ChatGPTВидео

08:47

РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

08:30

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

08:12

Путин подождет, пока Киев примет его условия - ABC News

08:00

Опасные игры США: раздел Украины могут узаконить на десятилетиямнение

07:57

Кубань накрыла атака БПЛА: дроны заметили над портом и НПЗВидео

07:17

Трамп направил в РФ нетипичную команду переговорщиков: каких результатов ждать

06:10

Чего ждать от переговоров Уиткоффа и Путинамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять