"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

Супруги сообщили о разводе после 12 лет брака.

Тарас и Елена Тополи - причина развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Богдан Беспалов назвал причину развода Тополей

Кто стал инициатором разрыва пары

Украинский известный блогер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказала, кто стал инициатором развода Тараса и Елены Тополей.

Как заявил блогер в новом обзоре новостей о знаменитостях, информацию ему предоставил источник, "очень приближенный к Елене Тополе":

"Я в шоке от подробностей… Человек знает, о чем говорит", - сказал Беспалов.

По словам Богдана, инициатором развода стал Тарас.

"Причина этого развода - систематические измены Елены Тополи. И это тянется длительное время. Тарас знал, закрывал глаза", - отметил обозреватель.

Тарас и Елена Тополи / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Также он сказал, что Елена злоупотребляет алкоголем.

"Кто угодно это долго не выдержит, он еще долго ее терпел… Не может смириться, что ее карьера угасла, а он наоборот расцвел… Тополя дает ей деньги на финансирование ее сольной карьеры, никто не запрещает петь и не заставляет сидеть дома. Дети, воспитание и школа - тоже все на Тарасе… Просто кринжатина. То, что у нее есть проблемы с этими делами, тоже рассказывали, но, чтобы аж так… я немного удивлен", - добавил Беспалов.

Тарас Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

