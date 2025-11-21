"В очень тяжелом состоянии": что происходит со Степаном Гигой сейчас

Вы узнаете:
- Степан Гига находится в больнице
- В каком он состоянии после операции
Украинский известный блогер Богдан Беспалов сообщил, что певец Степан Гига находится в очень тяжелом состоянии.
На своей странице в Telegram блогер подчеркнул, что все подробности не будет раскрывать.
"Поддержка семье и близким Степана Гиги. Он в очень тяжелом состоянии. По этическим соображениям не публикую подробности", – отметил Богдан.
Состояние Степана Гиги
19 ноября концертный директор Степана Гиги – Петр Добромильский – сообщил о том, что певец лежит в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением врачей, рядом с ним также были дети.
"Он во Львове. Пока ничего не можем сказать", – отмечал директор.
Также в соцсетях появилась информация о том, что певца прооперировали и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Все концерты Гиги отменили в связи с обстоятельствами.
О персоне: Степан Гига
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
