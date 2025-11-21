Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"В очень тяжелом состоянии": что происходит со Степаном Гигой сейчас

Элина Чигис
21 ноября 2025, 12:07
142
Также известно местонахождение артиста.
Степан Гига
Степан Гига - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Вы узнаете:

  • Степан Гига находится в больнице
  • В каком он состоянии после операции

Украинский известный блогер Богдан Беспалов сообщил, что певец Степан Гига находится в очень тяжелом состоянии.

видео дня

На своей странице в Telegram блогер подчеркнул, что все подробности не будет раскрывать.

"Поддержка семье и близким Степана Гиги. Он в очень тяжелом состоянии. По этическим соображениям не публикую подробности", – отметил Богдан.

Богдан Беспалов о состоянии Степана Гигы
Богдан Беспалов о состоянии Степана Гиги / фото: скрин t.me/+JQp3uhU-cQM5NmYy

Состояние Степана Гиги

19 ноября концертный директор Степана Гиги – Петр Добромильский – сообщил о том, что певец лежит в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением врачей, рядом с ним также были дети.

"Он во Львове. Пока ничего не можем сказать", – отмечал директор.

Также в соцсетях появилась информация о том, что певца прооперировали и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Все концерты Гиги отменили в связи с обстоятельствами.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Марина Боржемская рассказала о том, что состоит в новых отношениях. Она отметила, что встречается с мужчиной, которого считает особенным. Также Марина подчеркнула, что ей важна не идеальность партнера, а надежность и искренность.

А также певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, потеряла права на товарный знак "Рецитал". Отметим, с группой "Рецитал" Пугачева работала много лет назад, с этим коллективом она выпустила альбом "Как тревожен этот путь".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Степан Гига

Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг уничтожен: у ВСУ важный успех на критическом направлении под Покровском

Враг уничтожен: у ВСУ важный успех на критическом направлении под Покровском

12:55Украина
На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

12:33Синоптик
Десятки дронов налетели на Одессу: "Шахеды" падают на дома

Десятки дронов налетели на Одессу: "Шахеды" падают на дома

12:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

Чтобы не навлечь несчастье: что обязательно надо сделать к году Огненной Лошади

Чтобы не навлечь несчастье: что обязательно надо сделать к году Огненной Лошади

Последние новости

13:11

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке пингвина в очках за 31 секунду

12:55

Враг уничтожен: у ВСУ важный успех на критическом направлении под Покровском

12:54

Продавал Биг-Бен и Белый дом за недорого: история афериста, которому верили наивные богачиВидео

12:52

Назад в СССР: из-за проблем Россия с 2026 года может перейти на карточную систему

12:34

Маме по плечо: Фреймут вывела в свет резко повзрослевшую младшую дочьВидео

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - КочетковПолноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
12:33

На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

12:31

Десятки дронов налетели на Одессу: "Шахеды" падают на домаВидео

12:07

"Украина сама себя уничтожит": эксперт сказал, что скрывается за "мирным планом"

12:07

"В очень тяжелом состоянии": что происходит со Степаном Гигой сейчас

Реклама
12:00

"Нагнали скорых с медиками": ГУР провело впечатляющую операцию в тылу врага

11:59

В Украине стартует "Зимняя поддержка": кому и как можно получить выплаты

11:55

Без "Дії" и очередей: как легко оформить "тысячу Зеленского"

11:50

СБУ массово задерживает наводчиков на энергетические объекты. Они уже получают по 15 лет, - эксперт

11:46

Почему 22 ноября нельзя перегружаться: какой церковный праздник

11:41

"Наш первый опыт": Могилевская показала трогательный момент с младшей дочкойВидео

11:21

"Нежный этап": Марина Боржемская закрутила новый роман

11:21

Какую ёлку выбрать на Новый год 2026: гид по хвойным красавицам

11:11

Ноль подтвержденных поражений и минимум боевых выездов: ВСК подтвердила законность расформирования подразделения Касьянова

11:06

Британия подготовилась к вводу своих войск в Украину, но есть нюанс - СМИ

10:57

Шикарный салат на новогодний стол - секрет в основном ингредиентеВидео

Реклама
10:57

До Нового года курс доллара может измениться кардинально: что прогнозирует банкир

10:52

Бунты против Кремля: назван вероятный сценарий переворота в РФВидео

10:44

"Мисс Вселенная-2025": в Таиланде короновали новую "королеву" - кто онаФотоВидео

10:22

Штурмовики РФ массово умирают: военный рассказал о ситуации в Покровске

10:09

Китайский гороскоп на завтра 22 ноября: Кроликам - зависть, Собакам - обман

09:57

Гуляйполе под угрозой изоляции: в ISW рассказали о новой тактике россиян

09:51

"На фоне препаратов": названа причина комы Михаила Клименко

09:47

Хоть до раны прикладывай: самые вежливые знаки зодиака

09:45

Сегодня - День достоинства и свободы: история праздника и поздравления

09:44

США поставили Киеву ультиматум по мирному соглашению: когда истекает срок - FT

09:42

1444 тонны металла: открыто гигантское месторождение золота

09:19

Удар стал смертельным: РФ атаковала Украину дронами, есть жертва и пострадавшиеФото

09:19

"Горько, мои хорошие": Тарас Цымбалюк "спалился" в соцсетях с девушкой

09:00

Это конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале "веселья" в РФ в 2026 годуВидео

08:59

Украина изменила один ключевой пункт в мирном плане США: в WSJ раскрыли детали

08:44

Как попросить прощения перед кошкой: эксперты назвали лучший способВидео

08:44

"Мирный план" Уиткоффа-Дмитриева - стандартный продукт Кремлевской "дипломатии"мнение

08:39

"Женат и есть дети": что произошло в жизни Дзидзьо и сколько у него детей

08:16

Местные считали взрывы и остались без отопления: в Крыму пожаловались на атаку

07:46

Поведение Меган: что делают помощники звезды, когда она заходит в комнату

Реклама
07:38

Мини-статья 5 НАТО: мирный план для Украины включает гарантии безопасности на 10 лет - СМИ

06:55

США усилят санкции против РФ и дадут оружие Киеву: постпред в ООН назвал условие

06:21

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на головуВидео

06:10

О новом "плане" Трампа: что нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком под звездами за 19 сек

05:34

Гороскоп на завтра 22 ноября: Тельцам - сумасшедший день, Водолеям - разочарование

05:10

"Закроет сделку": экс-муж Меган Маркл прервал молчание о браке принца Гарри

04:23

Как разобрать капусту на голубцы: проверенный трюк, который сэкономит время

04:00

Признание и эмоциональный всплеск: жизнь трех знаков зодиака круто изменится

03:33

В Чернобыльской зоне заметили редких лошадей: показаны уникальные кадры

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять