"В очень тяжелом состоянии": что происходит со Степаном Гигой сейчас

Степан Гига находится в больнице

В каком он состоянии после операции

Украинский известный блогер Богдан Беспалов сообщил, что певец Степан Гига находится в очень тяжелом состоянии.

На своей странице в Telegram блогер подчеркнул, что все подробности не будет раскрывать.

"Поддержка семье и близким Степана Гиги. Он в очень тяжелом состоянии. По этическим соображениям не публикую подробности", – отметил Богдан.

Богдан Беспалов о состоянии Степана Гиги / фото: скрин t.me/+JQp3uhU-cQM5NmYy

Состояние Степана Гиги

19 ноября концертный директор Степана Гиги – Петр Добромильский – сообщил о том, что певец лежит в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением врачей, рядом с ним также были дети.

"Он во Львове. Пока ничего не можем сказать", – отмечал директор.

Также в соцсетях появилась информация о том, что певца прооперировали и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Все концерты Гиги отменили в связи с обстоятельствами.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

