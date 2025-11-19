Степану Гиге сделали операцию: что известно о состоянии певца

Кратко:
- Степан Гига попал в больницу
- Певцу сделали операцию
- Концертный директор артиста дал комментарий о его состоянии
Сегодня утром представители Степана Гиги сообщили об отмене концертов в связи с болезнью певца. Степан Петрович попал в больницу, где его в срочном порядке прооперировали.
Диагноз артиста не раскрывают, его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное. Концертный директор Петр Добромильский сообщил ТСН.ua, что Гига находится в сознании и под круглосуточным наблюдением врачей.
"Он во Львове. Сейчас ничего не можем сказать. Впоследствии будет информация. Он в сознании. Все (сын и дочь — прим. редактора) на месте", - говорит Добромильский.
О персоне: Степан Гига
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
