Степану Гиге сделали операцию: что известно о состоянии певца

Анна Подгорная
19 ноября 2025, 22:57
Концертный директор Гиги прокомментировал самочувствие артиста.
Степан Гига
Степан Гига в больнице - что происходит с певцом / коллаж: Главред, фото: Facebook Степан Гіга

Кратко:

  • Степан Гига попал в больницу
  • Певцу сделали операцию
  • Концертный директор артиста дал комментарий о его состоянии

Сегодня утром представители Степана Гиги сообщили об отмене концертов в связи с болезнью певца. Степан Петрович попал в больницу, где его в срочном порядке прооперировали.

Диагноз артиста не раскрывают, его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное. Концертный директор Петр Добромильский сообщил ТСН.ua, что Гига находится в сознании и под круглосуточным наблюдением врачей.

"Он во Львове. Сейчас ничего не можем сказать. Впоследствии будет информация. Он в сознании. Все (сын и дочь — прим. редактора) на месте", - говорит Добромильский.

Степан Гига с сыном и дочерью
Степан Гига с сыном и дочерью / фото: Facebook Степан Гіга

Ранее Главред рассказывал о планах Alyona Alyona на замужество. Украинская рэп-исполнительница планирует создать семью, о чем сообщила в недавнем интервью.

Также Даша Астафьева высказалась о звездных браках и губительном влиянии на них шоу-бизнеса. Кроме того звезда отметила, что нередко она становится жертвой нетактичных вопросов о личной жизни.

О персоне: Степан Гига

Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

