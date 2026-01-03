Укр
Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

Алена Кюпели
3 января 2026, 21:16
Голивудского актера в домогательствах в отношении американского скрипача.
Уилла Смита серьезно обвинили
Уилла Смита серьезно обвинили / Коллаж Главред, фото Instagram/willsmith

Кратко:

  • В чем обвиняется Уилл Смит
  • Подробности истории

Популярный Голливудский актер Уилл Смит подвергся судебному преследованию со стороны скрипача, гастролировавшего с рэпером, который обвиняет его в сексуальном домогательстве, незаконном увольнении и мести.

В иске, поданном во вторник и изученном изданием Variety, музыкант Брайан Кинг Джозеф называет Смита и компанию Treyball Studios Management ответчиками и обвиняет Смита в "хищническом поведении" и "умышленном склонении и подготовке г-на Джозефа к дальнейшей сексуальной эксплуатации" во время его тура "Based on a True Story: 2025 Tour" весной этого года.

Уилл Смит, Джада Пинкетт-Смит
Уилл Смит и его супруга Джада Пинкетт-Смит / ua.depositphotos.com

В иске утверждается, что Смит нанял Джозефа в ноябре 2024 года для выступления на концерте в Сан-Диего, а затем пригласил его присоединиться к своему туру 2025 года и принять участие в записи его будущего альбома. По мере того, как их отношения становились всё ближе, Смит говорил Джозефу: "У нас с тобой такая особая связь, которой нет ни с кем другим", — и другие подобные выражения.

Джозеф, который ранее участвовал в шоу "America’s Got Talent", присоединился к первой части тура Смита в марте 2025 года для выступления в Лас-Вегасе, где для группы и членов команды были забронированы номера в отеле. В иске утверждается, что его сумка с ключом от номера пропала на несколько часов, прежде чем менеджмент нашёл и вернул её ему, и что члены менеджмента были "единственными людьми, имевшими доступ к его номеру".

Уилл Смит, Джада Пинкетт-Смит, Джейден Смит, Уиллоу Смит
Уилл Смит с женой и детьми / ua.depositphotos.com

Позже той ночью Джозеф вернулся и обнаружил, что кто-то "незаконно" проник в комнату и оставил там свои вещи, в том числе салфетки, бутылку лекарства от ВИЧ с именем другого человека и записку со словами: "Брайан, я вернусь не позднее 5:30, только мы вдвоем (нарисованное сердце), Стоун Ф", что Джозеф истолковал как предупреждение о том, что "неизвестный человек скоро вернется в его комнату, чтобы совершить с ним сексуальные действия".

Он уведомил службу безопасности отеля и представителей Смита, а также сообщил об инциденте в полицию. Он утверждает, что всего через несколько дней член руководства "опозорил" его за произошедшее и сказал, что его увольняют, предположив, что Джозеф все это выдумал.

Представитель Смита не сразу ответил на запрос Variety о комментарии.

В иске утверждается, что из-за увольнения Джозеф страдает от посттравматического стрессового расстройства и понес экономический ущерб. Он подает иск за месть, незаконное увольнение и сексуальное домогательство, и требует, чтобы размер компенсации был определен судом присяжных.

Напомним, ранее Главред писал о том, что артист Тарас Стадницкий, более известный как Володька из команды VIP Тернополь, поделился проблемами со здоровьем.

Ранее также стало известно о том, что путинистке Ларисе Долиной грозит глобальный канселлингво всей террористической России.

О персоне: Уилл Смит

Уилл Смит - американский актер, режиссер и музыкант. Лауреат премий "Оскар", BAFTA, Гильдии киноактеров США, "Золотой глобус" и двух "Грэмми". Один из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда.

Уилл Смит новости шоу бизнеса
"В Украине будет тепло": синоптик предупредила об изменении погоды и назвала даты

05:30

"На замужество": Наталка Денисенко неожиданно сделала заявление о свадьбе

05:00

Новый курс валют с понедельника: украинцам сказали, ждать ли резких изменений

